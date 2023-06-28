https://ria.ru/20230628/ucheniya-1880906893.html

Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям

Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям - РИА Новости, 28.06.2023

Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:34

2023-06-28T14:34

2023-06-28T14:34

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880905466_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_f595ba49aac743484b57f0bd5f2cbfdd.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход межведомственных межрегиональных учений, в которых задействовано около 900 человек.Основной целью масштабных учений является отработка слаженности в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ. Участниками стали руководители правительств Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, представители УФСБ, прокуратуры, МЧС, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главы администраций муниципальных образований, ЕДДС и ТСО.К практической части мероприятия присоединились 127 человек производственного персонала из 11 филиалов ПАО "Россети Центр" и бригады МЧС. Оценивалась оперативная явка бригад на место, эффективность и слаженность их взаимодействия при выполнении заданий."Межрегиональные межведомственные учения являются эффективным инструментом, позволяющим обеспечить надежное и качественное функционирование энергетической инфраструктуры. На тренировке участники получили хороший опыт организованной командной работы, который поможет им в дальнейшем успешно справляться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон", – отметил Игорь Маковский."Сегодняшние учения энергетики проводят в рамках реализации программы повышения надежности работы электросетевого комплекса. Для нас важно, что в результате учений растет уровень межведомственного взаимодействия в критических условиях. Именно надежность и бесперебойность электроснабжения больше всего волнуют людей", – подчеркнул Глеб Никитин. ㅤРЕКЛАМАПАО "Россети Центр и Приволжье", ИНН 5260200603erid: 4CQwVszH9pUhqT6T7Wn

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы