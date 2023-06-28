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Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям
Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям - РИА Новости, 28.06.2023
Маковский: учения показали готовность энергетиков к сложным метеоусловиям
Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:34
2023-06-28T14:34
2023-06-28T14:34
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МОСКВА, 28 июн - ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход межведомственных межрегиональных учений, в которых задействовано около 900 человек.Основной целью масштабных учений является отработка слаженности в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ. Участниками стали руководители правительств Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, представители УФСБ, прокуратуры, МЧС, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главы администраций муниципальных образований, ЕДДС и ТСО.К практической части мероприятия присоединились 127 человек производственного персонала из 11 филиалов ПАО "Россети Центр" и бригады МЧС. Оценивалась оперативная явка бригад на место, эффективность и слаженность их взаимодействия при выполнении заданий."Межрегиональные межведомственные учения являются эффективным инструментом, позволяющим обеспечить надежное и качественное функционирование энергетической инфраструктуры. На тренировке участники получили хороший опыт организованной командной работы, который поможет им в дальнейшем успешно справляться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон", – отметил Игорь Маковский."Сегодняшние учения энергетики проводят в рамках реализации программы повышения надежности работы электросетевого комплекса. Для нас важно, что в результате учений растет уровень межведомственного взаимодействия в критических условиях. Именно надежность и бесперебойность электроснабжения больше всего волнуют людей", – подчеркнул Глеб Никитин. ㅤРЕКЛАМАПАО "Россети Центр и Приволжье", ИНН 5260200603erid: 4CQwVszH9pUhqT6T7Wn
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 28 июн - ПАО "Россети Центр".
Генеральный директор ПАО "Россети Центр"
– управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход межведомственных межрегиональных учений, в которых задействовано около 900 человек.
Основной целью масштабных учений является отработка слаженности в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ. Участниками стали руководители правительств Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, представители УФСБ, прокуратуры, МЧС, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главы администраций муниципальных образований, ЕДДС и ТСО.
К практической части мероприятия присоединились 127 человек производственного персонала из 11 филиалов ПАО "Россети Центр" и бригады МЧС. Оценивалась оперативная явка бригад на место, эффективность и слаженность их взаимодействия при выполнении заданий.
"Межрегиональные межведомственные учения являются эффективным инструментом, позволяющим обеспечить надежное и качественное функционирование энергетической инфраструктуры. На тренировке участники получили хороший опыт организованной командной работы, который поможет им в дальнейшем успешно справляться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон", – отметил Игорь Маковский.
"Сегодняшние учения энергетики проводят в рамках реализации программы повышения надежности работы электросетевого комплекса. Для нас важно, что в результате учений растет уровень межведомственного взаимодействия в критических условиях. Именно надежность и бесперебойность электроснабжения больше всего волнуют людей", – подчеркнул Глеб Никитин.
ПАО "Россети Центр и Приволжье", ИНН 5260200603
erid: 4CQwVszH9pUhqT6T7Wn