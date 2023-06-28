https://ria.ru/20230628/turtsiya-1880931397.html

Эрдоган заявил, что демонстрации РПК в Швеции неприемлемы для Анкары

Эрдоган заявил, что демонстрации РПК в Швеции неприемлемы для Анкары - РИА Новости, 28.06.2023

Эрдоган заявил, что демонстрации РПК в Швеции неприемлемы для Анкары

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что сторонники запрещённой в стране Рабочей партии... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:52

2023-06-28T15:52

2023-06-28T15:52

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АНКАРА, 28 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что сторонники запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) продолжают демонстрации в Швеции, желающей стать членом НАТО, такая ситуация неприемлема для Анкары. С началом конфликта на Украине Швеция отказалась от многолетнего нейтралитета и вместе с соседней Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. Финляндия присоединилась к альянсу, а вступлению Швеции воспротивилась Турция. "В ходе переговоров обсуждались последние события в России, на повестке дня также стоял вопрос о членстве Швеции в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что хотя Швеция предприняла шаги в правильном направлении, особенно изменение антитеррористического законодательства, сторонники PПK/PYD/YPG в Швеции продолжают свободно организовывать демонстрации, восхваляющие терроризм, вербовать людей и предоставлять финансовые ресурсы террористическим организациям, и эта ситуация неприемлема для Турции", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

https://ria.ru/20230628/aktsiya-1880877263.html

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Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, финляндия, олаф шольц, нато