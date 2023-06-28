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"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике - РИА Новости, 28.06.2023
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11:50 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/tekhnika-1880860358.html
"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике
"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике - РИА Новости, 28.06.2023
"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике
Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:50
2023-06-28T11:50
в мире
технологии
украина
нидерланды
дания
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
патрик райдер
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым условиям, заявил в журнале The National Interest журналист Патрик Дреннан.По словам автора статьи, боевые машины сталкиваются с практическими проблемами в полевых условиях. Например, танк Abrams будет опасен для ВСУ, так как починить его во время боя не представляется возможным."Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад . Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Производство Abrams может стоить десять миллионов долларов за единицу, а последний Leopard 2 стоит около шести миллионов долларов", — пояснил Дреннан.Желанные киевским режимом американские самолеты F-16 автор также посчитал неподходящими для Украины, так как их производство и обслуживание обходится дороже, чем европейские аналоги, а обучение пилотов занимает больше времени.Используемая для доставки пехоты бронемашина Stryker, по словам Дреннана, может оказаться для ВСУ смертельной ловушкой."Броня оказалась в основном неэффективной и тяжелой, грязь, брызгавшая из резиновых колес в двигатель во время развертывания, вызывала бесчисленные проблемы с обслуживанием, компьютерные командные дисплеи внутри машины не всегда работали, солдаты в боевом снаряжении погибали при переворачивании, потому что их ремни безопасности не подходили, днище машины было тонко бронировано", — перечислил автор.Днем ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов Украине говорить пока рано.
https://ria.ru/20230628/peregovory-1880837518.html
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в мире, технологии, украина, нидерланды, дания, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, патрик райдер, f-16
В мире, Технологии, Украина, Нидерланды, Дания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Патрик Райдер, F-16
"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике

TNI: американская техника оказалась слишком дорогой, сложной и неудобной для Украины

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым условиям, заявил в журнале The National Interest журналист Патрик Дреннан.
По словам автора статьи, боевые машины сталкиваются с практическими проблемами в полевых условиях. Например, танк Abrams будет опасен для ВСУ, так как починить его во время боя не представляется возможным.
«
"Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад . Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Производство Abrams может стоить десять миллионов долларов за единицу, а последний Leopard 2 стоит около шести миллионов долларов", — пояснил Дреннан.
Желанные киевским режимом американские самолеты F-16 автор также посчитал неподходящими для Украины, так как их производство и обслуживание обходится дороже, чем европейские аналоги, а обучение пилотов занимает больше времени.
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Используемая для доставки пехоты бронемашина Stryker, по словам Дреннана, может оказаться для ВСУ смертельной ловушкой.
«
"Броня оказалась в основном неэффективной и тяжелой, грязь, брызгавшая из резиновых колес в двигатель во время развертывания, вызывала бесчисленные проблемы с обслуживанием, компьютерные командные дисплеи внутри машины не всегда работали, солдаты в боевом снаряжении погибали при переворачивании, потому что их ремни безопасности не подходили, днище машины было тонко бронировано", — перечислил автор.
Днем ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов Украине говорить пока рано.
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