https://ria.ru/20230628/tekhnika-1880860358.html

"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике

"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике - РИА Новости, 28.06.2023

"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике

Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:50

2023-06-28T11:50

2023-06-28T11:50

в мире

технологии

украина

нидерланды

дания

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

патрик райдер

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым условиям, заявил в журнале The National Interest журналист Патрик Дреннан.По словам автора статьи, боевые машины сталкиваются с практическими проблемами в полевых условиях. Например, танк Abrams будет опасен для ВСУ, так как починить его во время боя не представляется возможным."Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад . Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Производство Abrams может стоить десять миллионов долларов за единицу, а последний Leopard 2 стоит около шести миллионов долларов", — пояснил Дреннан.Желанные киевским режимом американские самолеты F-16 автор также посчитал неподходящими для Украины, так как их производство и обслуживание обходится дороже, чем европейские аналоги, а обучение пилотов занимает больше времени.Используемая для доставки пехоты бронемашина Stryker, по словам Дреннана, может оказаться для ВСУ смертельной ловушкой."Броня оказалась в основном неэффективной и тяжелой, грязь, брызгавшая из резиновых колес в двигатель во время развертывания, вызывала бесчисленные проблемы с обслуживанием, компьютерные командные дисплеи внутри машины не всегда работали, солдаты в боевом снаряжении погибали при переворачивании, потому что их ремни безопасности не подходили, днище машины было тонко бронировано", — перечислил автор.Днем ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов Украине говорить пока рано.

https://ria.ru/20230628/peregovory-1880837518.html

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, украина, нидерланды, дания, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, патрик райдер, f-16