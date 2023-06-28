"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике
TNI: американская техника оказалась слишком дорогой, сложной и неудобной для Украины
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американская военная техника продемонстрировала себя посредственно в украинском конфликте из-за своей сложности, дороговизны и неготовности к местным боевым условиям, заявил в журнале The National Interest журналист Патрик Дреннан.
По словам автора статьи, боевые машины сталкиваются с практическими проблемами в полевых условиях. Например, танк Abrams будет опасен для ВСУ, так как починить его во время боя не представляется возможным.
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"Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад . Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Производство Abrams может стоить десять миллионов долларов за единицу, а последний Leopard 2 стоит около шести миллионов долларов", — пояснил Дреннан.
Используемая для доставки пехоты бронемашина Stryker, по словам Дреннана, может оказаться для ВСУ смертельной ловушкой.
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"Броня оказалась в основном неэффективной и тяжелой, грязь, брызгавшая из резиновых колес в двигатель во время развертывания, вызывала бесчисленные проблемы с обслуживанием, компьютерные командные дисплеи внутри машины не всегда работали, солдаты в боевом снаряжении погибали при переворачивании, потому что их ремни безопасности не подходили, днище машины было тонко бронировано", — перечислил автор.
Днем ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов Украине говорить пока рано.