Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/svyazi-1880937939.html
РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами
РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.06.2023
РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами
Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) обладает широким инструментарием, который позволяет компаниям разобраться в особенностях работы с зарубежными... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:23
2023-06-28T16:23
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) обладает широким инструментарием, который позволяет компаниям разобраться в особенностях работы с зарубежными партнерами, и этот инструментарий постоянно обновляется и совершенствуется, рассказал на сессии "Идеи для международного сотрудничества" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Продвижение товаров за рубеж - это и продвижение имиджа России, поэтому отечественным компаниям важно понимать, как общаться с партнерами за рубежом и что делать, чтобы максимально адаптироваться под требования внешних рынков. Мы помогаем компаниям во всем этом разобраться, а также выйти на экспорт с помощью инструментов, которые уже доказали свою эффективность", - сказал Прохоренко.Так, экспортеры могут послушать "Международные консультации" об особенностях работы с перспективными странами, получить ответы на основные вопросы в "Базе знаний ВЭД", записаться на образовательные программы Школы экспорта РЭЦ, разместиться в шоу-румах АПК Good Food Russia, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также стать частью программы "Сделано в России" и продвигаться за рубежом с поддержкой РЭЦ. Кроме того, РЭЦ активно поддерживает импорт важной для экспортеров продукции.
https://ria.ru/20230522/rets-1873345100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия

РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) обладает широким инструментарием, который позволяет компаниям разобраться в особенностях работы с зарубежными партнерами, и этот инструментарий постоянно обновляется и совершенствуется, рассказал на сессии "Идеи для международного сотрудничества" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Продвижение товаров за рубеж - это и продвижение имиджа России, поэтому отечественным компаниям важно понимать, как общаться с партнерами за рубежом и что делать, чтобы максимально адаптироваться под требования внешних рынков. Мы помогаем компаниям во всем этом разобраться, а также выйти на экспорт с помощью инструментов, которые уже доказали свою эффективность", - сказал Прохоренко.
Так, экспортеры могут послушать "Международные консультации" об особенностях работы с перспективными странами, получить ответы на основные вопросы в "Базе знаний ВЭД", записаться на образовательные программы Школы экспорта РЭЦ, разместиться в шоу-румах АПК Good Food Russia, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также стать частью программы "Сделано в России" и продвигаться за рубежом с поддержкой РЭЦ. Кроме того, РЭЦ активно поддерживает импорт важной для экспортеров продукции.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
РЭЦ нашел более тысячи потенциальных покупателей за рубежом для экспортеров
22 мая, 10:37
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала