https://ria.ru/20230628/svyazi-1880937939.html

РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами

РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.06.2023

РЭЦ помогает бизнесу укрепить связи с зарубежными партнерами

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) обладает широким инструментарием, который позволяет компаниям разобраться в особенностях работы с зарубежными... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:23

2023-06-28T16:23

2023-06-28T16:23

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) обладает широким инструментарием, который позволяет компаниям разобраться в особенностях работы с зарубежными партнерами, и этот инструментарий постоянно обновляется и совершенствуется, рассказал на сессии "Идеи для международного сотрудничества" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Продвижение товаров за рубеж - это и продвижение имиджа России, поэтому отечественным компаниям важно понимать, как общаться с партнерами за рубежом и что делать, чтобы максимально адаптироваться под требования внешних рынков. Мы помогаем компаниям во всем этом разобраться, а также выйти на экспорт с помощью инструментов, которые уже доказали свою эффективность", - сказал Прохоренко.Так, экспортеры могут послушать "Международные консультации" об особенностях работы с перспективными странами, получить ответы на основные вопросы в "Базе знаний ВЭД", записаться на образовательные программы Школы экспорта РЭЦ, разместиться в шоу-румах АПК Good Food Russia, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также стать частью программы "Сделано в России" и продвигаться за рубежом с поддержкой РЭЦ. Кроме того, РЭЦ активно поддерживает импорт важной для экспортеров продукции.

https://ria.ru/20230522/rets-1873345100.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия