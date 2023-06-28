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Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль
Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 28.06.2023
Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль
Гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:08
2023-06-28T04:08
2023-06-28T04:08
россия
алексей сазанов
госдума рф
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. "Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем", - сказал Сазанов, комментируя возможность взимания налога на сверхприбыль в будущем. Он также пояснил, что налог появился по двум причинам: "возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний и сформировался существенный дефицит бюджета". Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был поддержан комитетом ГД по бюджету и налогам в понедельник, Госдума в среду рассмотрит его в первом чтении. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. В середине июня Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным вводить налог на сверхприбыль на постоянной основе.
https://ria.ru/20230626/nalogi-1880549795.html
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россия, алексей сазанов, госдума рф, антон силуанов, экономика
Россия, Алексей Сазанов, Госдума РФ, Антон Силуанов, Экономика
Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль
Замминистра финансов Сазанов: нельзя исключать в будущем возврат к налогу на сверхприбыль