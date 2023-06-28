https://ria.ru/20230628/stoltenberg-1880896338.html
СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека
СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека
Страны НАТО намерены просить нынешнего генсека Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета следующего года, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:06
2023-06-28T14:06
2023-06-28T14:24
йенс столтенберг
нато
в мире
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены просить нынешнего генсека Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета следующего года, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на свои источники."Правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении. По информации VG, все страны НАТО едины в своем решении просить Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генерального секретаря", - сообщило издание.Как отмечает газета, Столтенберг до сих пор не дал официального согласия на продление контракта. Его контракт с НАТО истекает 1 октября этого года, ранее он заявлял, что у него нет планов продолжать работу на этом посту и добиваться продления контракта он не собирается."Три осведомленных источника в дипломатических кругах сообщили VG, что официальное решение о продлении контракта еще на один год можно ожидать в ближайшие несколько дней", - утверждает газета.По информации VG, наиболее вероятно, что Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО до лета 2024 года. Отмечается, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждение от самого Столтенберга в преддверии саммита 11 и 12 июля в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880801947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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йенс столтенберг, нато, в мире
Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека
VG: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека альянса еще год
МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости.
Страны НАТО намерены просить нынешнего генсека Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета следующего года, сообщило норвежское издание VG
со ссылкой на свои источники.
"Правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении. По информации VG, все страны НАТО едины в своем решении просить Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генерального секретаря", - сообщило издание.
Как отмечает газета, Столтенберг до сих пор не дал официального согласия на продление контракта. Его контракт с НАТО истекает 1 октября этого года, ранее он заявлял, что у него нет планов продолжать работу на этом посту и добиваться продления контракта он не собирается.
"Три осведомленных источника в дипломатических кругах сообщили VG, что официальное решение о продлении контракта еще на один год можно ожидать в ближайшие несколько дней", - утверждает газета.
По информации VG, наиболее вероятно, что Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО до лета 2024 года. Отмечается, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
ожидают подтверждение от самого Столтенберга в преддверии саммита 11 и 12 июля в Вильнюсе
.
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