https://ria.ru/20230628/stoltenberg-1880896338.html

СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека

СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: страны НАТО будут просить Столтенберга остаться на посту генсека

Страны НАТО намерены просить нынешнего генсека Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета следующего года, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:06

2023-06-28T14:06

2023-06-28T14:24

йенс столтенберг

нато

в мире

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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены просить нынешнего генсека Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета следующего года, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на свои источники."Правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении. По информации VG, все страны НАТО едины в своем решении просить Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генерального секретаря", - сообщило издание.Как отмечает газета, Столтенберг до сих пор не дал официального согласия на продление контракта. Его контракт с НАТО истекает 1 октября этого года, ранее он заявлял, что у него нет планов продолжать работу на этом посту и добиваться продления контракта он не собирается."Три осведомленных источника в дипломатических кругах сообщили VG, что официальное решение о продлении контракта еще на один год можно ожидать в ближайшие несколько дней", - утверждает газета.По информации VG, наиболее вероятно, что Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО до лета 2024 года. Отмечается, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждение от самого Столтенберга в преддверии саммита 11 и 12 июля в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880801947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

йенс столтенберг, нато, в мире