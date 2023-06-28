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Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья" - РИА Новости, 28.06.2023
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11:20 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sportsmeny-1880847804.html
Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья"
Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья" - РИА Новости, 28.06.2023
Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья"
Свыше 30 юных спортсменов приедут в составе сборной Белоруссии для участия в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:20
2023-06-28T11:20
приморский край
владивосток
белоруссия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Свыше 30 юных спортсменов приедут в составе сборной Белоруссии для участия в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Ранее власти сообщали, что церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк. "Более 30 спортсменов из национального резерва Белоруссии приедут на игры "Дети Приморья". Юные спортсмены сразятся за медали в семи видах спорта", - говорится в сообщении. Старший тренер национальной команды Белоруссии по легкой атлетике Андрей Чучвал отметил, что в соревнованиях в этом направлении будут участвовать восемь спортсменов 2008 года рождения – акцент сборная сделает на прыжковых дисциплинах. По словам Чучвала, игры в Приморье позволят повысить спортивный уровень ребят. В карьере его воспитанников это будут первые крупные международные соревнования. Сами дети относятся к ним как к юношеским олимпийским играм. Также по четыре спортсмена из Белоруссии примут участие в соревнованиях по баскетболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, самбо и тяжелой атлетике. Власти Приморья отмечают, что регион активно готовится к приему гостей Игр. С 1 июля во Владивосток начнут приезжать команды из всех 34 муниципалитетов региона, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Белоруссии и Китая. Готовятся номера для участников и тренерского состава, на стадионе "Динамо" репетируют церемонию открытия. Посмотреть соревнования могут все желающие. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html
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приморский край, владивосток, белоруссия, олег кожемяко
Приморский край, Владивосток, Белоруссия, Олег Кожемяко

Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Свыше 30 юных спортсменов приедут в составе сборной Белоруссии для участия в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Ранее власти сообщали, что церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк.
"Более 30 спортсменов из национального резерва Белоруссии приедут на игры "Дети Приморья". Юные спортсмены сразятся за медали в семи видах спорта", - говорится в сообщении.
Старший тренер национальной команды Белоруссии по легкой атлетике Андрей Чучвал отметил, что в соревнованиях в этом направлении будут участвовать восемь спортсменов 2008 года рождения – акцент сборная сделает на прыжковых дисциплинах.
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По словам Чучвала, игры в Приморье позволят повысить спортивный уровень ребят. В карьере его воспитанников это будут первые крупные международные соревнования. Сами дети относятся к ним как к юношеским олимпийским играм.
Также по четыре спортсмена из Белоруссии примут участие в соревнованиях по баскетболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, самбо и тяжелой атлетике.
Власти Приморья отмечают, что регион активно готовится к приему гостей Игр. С 1 июля во Владивосток начнут приезжать команды из всех 34 муниципалитетов региона, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Белоруссии и Китая. Готовятся номера для участников и тренерского состава, на стадионе "Динамо" репетируют церемонию открытия.
Посмотреть соревнования могут все желающие.
Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
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Приморский крайВладивостокБелоруссияОлег Кожемяко
 
 
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