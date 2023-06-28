https://ria.ru/20230628/sportsmeny-1880847804.html

Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья"

Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья" - РИА Новости, 28.06.2023

Более 30 спортсменов из Белоруссии приедут на Игры "Дети Приморья"

Свыше 30 юных спортсменов приедут в составе сборной Белоруссии для участия в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:20

2023-06-28T11:20

2023-06-28T11:20

приморский край

владивосток

белоруссия

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Свыше 30 юных спортсменов приедут в составе сборной Белоруссии для участия в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Ранее власти сообщали, что церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк. "Более 30 спортсменов из национального резерва Белоруссии приедут на игры "Дети Приморья". Юные спортсмены сразятся за медали в семи видах спорта", - говорится в сообщении. Старший тренер национальной команды Белоруссии по легкой атлетике Андрей Чучвал отметил, что в соревнованиях в этом направлении будут участвовать восемь спортсменов 2008 года рождения – акцент сборная сделает на прыжковых дисциплинах. По словам Чучвала, игры в Приморье позволят повысить спортивный уровень ребят. В карьере его воспитанников это будут первые крупные международные соревнования. Сами дети относятся к ним как к юношеским олимпийским играм. Также по четыре спортсмена из Белоруссии примут участие в соревнованиях по баскетболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, самбо и тяжелой атлетике. Власти Приморья отмечают, что регион активно готовится к приему гостей Игр. С 1 июля во Владивосток начнут приезжать команды из всех 34 муниципалитетов региона, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Белоруссии и Китая. Готовятся номера для участников и тренерского состава, на стадионе "Динамо" репетируют церемонию открытия. Посмотреть соревнования могут все желающие. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.

https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html

https://ria.ru/20230620/parad-1879274957.html

приморский край

владивосток

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, владивосток, белоруссия, олег кожемяко