https://ria.ru/20230628/sportkompleksy-1880770918.html

Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП

Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП - РИА Новости, 28.06.2023

Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти с начала года выделили застройщикам свыше 15 гектаров земли для строительства... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:10

2023-06-28T14:10

2023-06-28T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти с начала года выделили застройщикам свыше 15 гектаров земли для строительства спорткомплексов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2023 году город без торгов выделил инвесторам восемь земельных участков под возведение спортивной инфраструктуры общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Договоры аренды с застройщиками заключены на пять лет, в течение которых они должны закончить строительство", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, по данным столичного департамента городского имущества, многофункциональный центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной появится в Мещанском районе, тогда как в Раменках возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта и бассейном. Строительством сооружений для спорта в рамках МаИП будут охвачены север, запад, северо-запад, юго-восток, а также центр столицы.В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.

https://ria.ru/20230627/efimov-1880587942.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва