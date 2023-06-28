https://ria.ru/20230628/sportkompleksy-1880770918.html
Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП
Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП - РИА Новости, 28.06.2023
Ефимов: 15 гектаров под спорткомплексы выделила Москва в рамках МаИП
В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти с начала года выделили застройщикам свыше 15 гектаров земли для строительства... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:10
2023-06-28T14:10
2023-06-28T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e884de7e0f6c76aad39b2a68ed3e3a.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти с начала года выделили застройщикам свыше 15 гектаров земли для строительства спорткомплексов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2023 году город без торгов выделил инвесторам восемь земельных участков под возведение спортивной инфраструктуры общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Договоры аренды с застройщиками заключены на пять лет, в течение которых они должны закончить строительство", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, по данным столичного департамента городского имущества, многофункциональный центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной появится в Мещанском районе, тогда как в Раменках возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта и бассейном. Строительством сооружений для спорта в рамках МаИП будут охвачены север, запад, северо-запад, юго-восток, а также центр столицы.В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.
https://ria.ru/20230627/efimov-1880587942.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_345:28:3039:2048_1920x0_80_0_0_f0a1d22f979bcb4c56f3fafb3c7ba426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столичные власти с начала года выделили застройщикам свыше 15 гектаров земли для строительства спорткомплексов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В 2023 году город без торгов выделил инвесторам восемь земельных участков под возведение спортивной инфраструктуры общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Договоры аренды с застройщиками заключены на пять лет, в течение которых они должны закончить строительство", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, по данным столичного департамента городского имущества, многофункциональный центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной появится в Мещанском районе, тогда как в Раменках возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта и бассейном. Строительством сооружений для спорта в рамках МаИП будут охвачены север, запад, северо-запад, юго-восток, а также центр столицы.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы
объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.
Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП