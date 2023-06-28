https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880900993.html

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении

На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщили в среду в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:17

2023-06-28T14:17

2023-06-28T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщили в среду в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880904219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия