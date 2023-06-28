https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880900993.html
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении
На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщили в среду в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:17
2023-06-28T14:17
2023-06-28T14:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщили в среду в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880904219.html
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РИА Новости
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безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли 240 военных и установку "KRAB" на Донецком направлении
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщили в среду в Минобороны России.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
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