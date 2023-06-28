https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880900336.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:15
2023-06-28T14:15
2023-06-28T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - рассказало российское военное ведомство.Отмечается, что на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки российских войск нанесла поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка и Тимковка в Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР.Кроме того, в районе Тимковки была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли более 30 бойцов на Купянском направлении