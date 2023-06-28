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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 28.06.2023 (обновлено: 14:19 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880900336.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:15
2023-06-28T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - рассказало российское военное ведомство.Отмечается, что на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки российских войск нанесла поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка и Тимковка в Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР.Кроме того, в районе Тимковки была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли более 30 бойцов на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - рассказало российское военное ведомство.
Отмечается, что на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки российских войск нанесла поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка и Тимковка в Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР.
Кроме того, в районе Тимковки была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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