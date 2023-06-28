https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880900336.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:15

2023-06-28T14:15

2023-06-28T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - рассказало российское военное ведомство.Отмечается, что на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки российских войск нанесла поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка и Тимковка в Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР.Кроме того, в районе Тимковки была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область