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Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения РФ в нарушении детских прав в зоне СВО, заявил, что Кремль решительно отвергает такие... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:38
2023-06-28T13:38
2023-06-28T13:56
специальная военная операция на украине
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киев
антониу гутерреш
дмитрий песков
оон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения РФ в нарушении детских прав в зоне СВО, заявил, что Кремль решительно отвергает такие формулировки, российские военные, рискуя жизнью, спасают детей.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается."Мы решительно отвергаем такие формулировки. Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели вооруженные силы Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на эти выводы.
https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков
Песков: в Кремле отвергают обвинения в нарушении детских прав в зоне спецоперации