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Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 28.06.2023 (обновлено: 13:56 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880888851.html
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения РФ в нарушении детских прав в зоне СВО, заявил, что Кремль решительно отвергает такие... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:38
2023-06-28T13:56
специальная военная операция на украине
россия
общество
украина
киев
антониу гутерреш
дмитрий песков
оон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения РФ в нарушении детских прав в зоне СВО, заявил, что Кремль решительно отвергает такие формулировки, российские военные, рискуя жизнью, спасают детей.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается."Мы решительно отвергаем такие формулировки. Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели вооруженные силы Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на эти выводы.
https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html
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россия, общество, украина, киев, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Украина, Киев, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины
Российские военные спасают детей в зоне спецоперации, заявил Песков

Песков: в Кремле отвергают обвинения в нарушении детских прав в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРебенок в машине на выезде из Мариуполя
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения РФ в нарушении детских прав в зоне СВО, заявил, что Кремль решительно отвергает такие формулировки, российские военные, рискуя жизнью, спасают детей.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается.
"Мы решительно отвергаем такие формулировки. Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели вооруженные силы Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на эти выводы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоУкраинаКиевАнтониу ГутеррешДмитрий ПесковООНВооруженные силы Украины
 
 
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