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Советники президентов США и Турции обсудили события в России - РИА Новости, 28.06.2023
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04:28 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sovetniki-1880812902.html
Советники президентов США и Турции обсудили события в России
Советники президентов США и Турции обсудили события в России - РИА Новости, 28.06.2023
Советники президентов США и Турции обсудили события в России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем события в России, а... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:28
2023-06-28T04:28
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
нато
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем события в России, а также усилия Анкары по продлению зерновой сделки, заявили в Белом доме. "Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы", - указано в распространенном сообщении. Кроме того, советники американского и турецкого президентов затронули поддержку Украины и подготовку к намеченному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе. "Салливан подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой Швеции следует стать членом НАТО как можно скорее", - добавили в Белом доме. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, нато, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, турция
Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, НАТО, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Турция
Советники президентов США и Турции обсудили события в России

Белый дом: Салливан и советник Эрдогана Кылыч обсудили события в России и зерновую сделку

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем события в России, а также усилия Анкары по продлению зерновой сделки, заявили в Белом доме.
«
"Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы", - указано в распространенном сообщении.
Кроме того, советники американского и турецкого президентов затронули поддержку Украины и подготовку к намеченному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе. "Салливан подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой Швеции следует стать членом НАТО как можно скорее", - добавили в Белом доме.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России
27 июня, 19:07
 
Евгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНАТОООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаТурция
 
 
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