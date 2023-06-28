https://ria.ru/20230628/sovetniki-1880812902.html

Советники президентов США и Турции обсудили события в России

Советники президентов США и Турции обсудили события в России - РИА Новости, 28.06.2023

Советники президентов США и Турции обсудили события в России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем события в России, а... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:28

2023-06-28T04:28

2023-06-28T04:28

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

нато

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем события в России, а также усилия Анкары по продлению зерновой сделки, заявили в Белом доме. "Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы", - указано в распространенном сообщении. Кроме того, советники американского и турецкого президентов затронули поддержку Украины и подготовку к намеченному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе. "Салливан подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой Швеции следует стать членом НАТО как можно скорее", - добавили в Белом доме. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230627/lavrov-1880779498.html

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евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, нато, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, турция