https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880926273.html

Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать

Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать - РИА Новости, 28.06.2023

Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов подписал соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным Советом депутатов Республики... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:36

2023-06-28T15:36

2023-06-28T15:36

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

липецкий областной совет депутатов

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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов подписал соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Липецкого парламента.В Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси на тему "10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы". Участие в нем принимает делегация Липецкой области, в которую входит Аверов."Это первое в истории областного Совета соглашение, подписанное с другим государством. Оно будет способствовать развитию межпарламентских связей, деловых и дружеских контактов. Форум с каждым годом становится все более масштабным, востребованным и, главное, результативным. В новых реалиях мы все должны работать как единая сплоченная команда", - цитирует пресс-служба слова Аверова.Кроме того, он выступил на площадке "Реализация единой промышленной политики в целях углубления экономической интеграции России и Беларуси". Аверов рассказал о совместных интеграционных проектах на примере своего региона.По данным пресс-службы, правительство Липецкой области и лично губернатор Игорь Артамонов ведут планомерную работу в области углубления культурного, образовательного и экономического сотрудничества двух государств. Более 50% муниципалитетов области сотрудничают с районами Республики Беларусь, заключено 11 соглашений. Примером такого взаимодействия является проект возрождения Липецкого тракторного завода."Намерения у наших белорусских партнеров серьезные. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов российских рублей. Планируется реконструкция и строительство 220 тысяч квадратных метров производственных площадей. Уже зарегистрировано юридическое лицо – ООО "Амкодор-ЛТЗ", разработана дорожная карта проекта, завершено техническое обследование объектов недвижимости по первому этапу реализации проекта, согласована возможность расширения ОЭЗ "Липецк" и включение в неё земельных участков территории ЛТЗ", - отметил Аверов.Он добавил, что Липецкая область готова предоставить налоговые преференции, а также льготный займ в размере 500 миллионов рублей.На площадке ЛТЗ планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники. Все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства.

https://ria.ru/20230613/podshefnye-1877783616.html

https://ria.ru/20230620/soglasheniya-1879410894.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, "липецк", липецкий областной совет депутатов