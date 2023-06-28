https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880926273.html
Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать
Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать - РИА Новости, 28.06.2023
Липецкий облсовет депутатов и заксобрание Гродно будут сотрудничать
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов подписал соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным Советом депутатов Республики... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:36
2023-06-28T15:36
2023-06-28T15:36
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
липецкий областной совет депутатов
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов подписал соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Липецкого парламента.В Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси на тему "10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы". Участие в нем принимает делегация Липецкой области, в которую входит Аверов."Это первое в истории областного Совета соглашение, подписанное с другим государством. Оно будет способствовать развитию межпарламентских связей, деловых и дружеских контактов. Форум с каждым годом становится все более масштабным, востребованным и, главное, результативным. В новых реалиях мы все должны работать как единая сплоченная команда", - цитирует пресс-служба слова Аверова.Кроме того, он выступил на площадке "Реализация единой промышленной политики в целях углубления экономической интеграции России и Беларуси". Аверов рассказал о совместных интеграционных проектах на примере своего региона.По данным пресс-службы, правительство Липецкой области и лично губернатор Игорь Артамонов ведут планомерную работу в области углубления культурного, образовательного и экономического сотрудничества двух государств. Более 50% муниципалитетов области сотрудничают с районами Республики Беларусь, заключено 11 соглашений. Примером такого взаимодействия является проект возрождения Липецкого тракторного завода."Намерения у наших белорусских партнеров серьезные. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов российских рублей. Планируется реконструкция и строительство 220 тысяч квадратных метров производственных площадей. Уже зарегистрировано юридическое лицо – ООО "Амкодор-ЛТЗ", разработана дорожная карта проекта, завершено техническое обследование объектов недвижимости по первому этапу реализации проекта, согласована возможность расширения ОЭЗ "Липецк" и включение в неё земельных участков территории ЛТЗ", - отметил Аверов.Он добавил, что Липецкая область готова предоставить налоговые преференции, а также льготный займ в размере 500 миллионов рублей.На площадке ЛТЗ планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники. Все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства.
https://ria.ru/20230613/podshefnye-1877783616.html
https://ria.ru/20230620/soglasheniya-1879410894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, "липецк", липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Липецкий областной Совет депутатов
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов подписал соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Липецкого парламента.
В Уфе
проходит X форум регионов России
и Беларуси
на тему "10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы". Участие в нем принимает делегация Липецкой области
, в которую входит Аверов.
"Это первое в истории областного Совета соглашение, подписанное с другим государством. Оно будет способствовать развитию межпарламентских связей, деловых и дружеских контактов. Форум с каждым годом становится все более масштабным, востребованным и, главное, результативным. В новых реалиях мы все должны работать как единая сплоченная команда", - цитирует пресс-служба слова Аверова.
Кроме того, он выступил на площадке "Реализация единой промышленной политики в целях углубления экономической интеграции России и Беларуси". Аверов рассказал о совместных интеграционных проектах на примере своего региона.
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По данным пресс-службы, правительство Липецкой области и лично губернатор Игорь Артамонов
ведут планомерную работу в области углубления культурного, образовательного и экономического сотрудничества двух государств. Более 50% муниципалитетов области сотрудничают с районами Республики Беларусь, заключено 11 соглашений. Примером такого взаимодействия является проект возрождения Липецкого тракторного завода.
"Намерения у наших белорусских партнеров серьезные. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов российских рублей. Планируется реконструкция и строительство 220 тысяч квадратных метров производственных площадей. Уже зарегистрировано юридическое лицо – ООО "Амкодор-ЛТЗ", разработана дорожная карта проекта, завершено техническое обследование объектов недвижимости по первому этапу реализации проекта, согласована возможность расширения ОЭЗ "Липецк
" и включение в неё земельных участков территории ЛТЗ", - отметил Аверов.
Он добавил, что Липецкая область готова предоставить налоговые преференции, а также льготный займ в размере 500 миллионов рублей.
На площадке ЛТЗ планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники. Все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства.
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