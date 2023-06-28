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Белорусские депутаты одобрили соглашение с Россией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 28.06.2023
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11:43 28.06.2023 (обновлено: 16:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/soglashenie-1880858887.html
Белорусские депутаты одобрили соглашение с Россией об учебно-боевых центрах
Белорусские депутаты одобрили соглашение с Россией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 28.06.2023
Белорусские депутаты одобрили соглашение с Россией об учебно-боевых центрах
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:43
2023-06-28T16:01
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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси. &lt;...&gt; Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь&quot;, — говорится в заключении комиссии по международным делам.Документ подписан в Минске 28 марта 2023 года. Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Как пояснил белорусский министр обороны Виктор Хренин, основные задачи центров — унификация боевой подготовки армий двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, дежурство контингентов.Параметры сотрудничества определяются совместными решениями министерств обороны, которые определяют состав, численность, места дислокации, выделяют личный состав и имущество. Документом предусмотрено безвозмездное обеспечение воинского контингента направляющей стороны при подготовке в центрах принимающей стороны, которая в том числе безвозмездно обеспечивает инженерно-аэродромное обеспечение центра, предоставляет услуги ЖКХ, питание, топливо по нормам, как для своих военнослужащих. Министр уточнил, что подготовка военнослужащих в рамках функционирования учебных центров будет осуществляться на территории действующих воинских частей.При определении юрисдикции и оказания правовой помощи Москва и Минск в этом случае руководствуются правилами временного пребывания формирований сил коллективной безопасности на территории стран ОДКБ.Следом законопроект рассмотрит верхняя палата парламента.
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белоруссия, одкб, россия, в мире, союзное государство
Белоруссия, ОДКБ, Россия, В мире, Союзное государство
Белорусские депутаты одобрили соглашение с Россией об учебно-боевых центрах

Белорусские депутаты одобрили проект о соглашении с Россией об учебно-боевых центрах

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Заседание палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси. <...> Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь", — говорится в заключении комиссии по международным делам.

Документ подписан в Минске 28 марта 2023 года. Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России.
Как пояснил белорусский министр обороны Виктор Хренин, основные задачи центров — унификация боевой подготовки армий двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, дежурство контингентов.
Параметры сотрудничества определяются совместными решениями министерств обороны, которые определяют состав, численность, места дислокации, выделяют личный состав и имущество. Документом предусмотрено безвозмездное обеспечение воинского контингента направляющей стороны при подготовке в центрах принимающей стороны, которая в том числе безвозмездно обеспечивает инженерно-аэродромное обеспечение центра, предоставляет услуги ЖКХ, питание, топливо по нормам, как для своих военнослужащих. Министр уточнил, что подготовка военнослужащих в рамках функционирования учебных центров будет осуществляться на территории действующих воинских частей.
При определении юрисдикции и оказания правовой помощи Москва и Минск в этом случае руководствуются правилами временного пребывания формирований сил коллективной безопасности на территории стран ОДКБ.
Следом законопроект рассмотрит верхняя палата парламента.
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