https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html

Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию

Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию - РИА Новости, 28.06.2023

Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию

Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:05

2023-06-28T15:05

2023-06-28T15:05

происшествия

россия

общество

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте МВД Медиа. "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене на Коломенской улице задержали 49-летнего жителя столицы, который совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина нанес на окна вагонов электропоездов по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям метро надписи, дискредитирующие армию. Уточняется, что очевидцы сделали нарушителю замечание, но тот на них не реагировал. "В отношении задержанного составлено два протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Мужчина признан виновным, и по каждому факту неправомерных действий ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, общество, москва