https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html
Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию
Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию - РИА Новости, 28.06.2023
Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию
Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:05
2023-06-28T15:05
2023-06-28T15:05
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общество
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте МВД Медиа. "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене на Коломенской улице задержали 49-летнего жителя столицы, который совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина нанес на окна вагонов электропоездов по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям метро надписи, дискредитирующие армию. Уточняется, что очевидцы сделали нарушителю замечание, но тот на них не реагировал. "В отношении задержанного составлено два протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Мужчина признан виновным, и по каждому факту неправомерных действий ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html
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РИА Новости
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Происшествия, Россия, Общество, Москва
Москвича оштрафовали за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию
Москвича оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие армию
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте МВД Медиа
.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене на Коломенской улице задержали 49-летнего жителя столицы, который совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина нанес на окна вагонов электропоездов по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям метро надписи, дискредитирующие армию. Уточняется, что очевидцы сделали нарушителю замечание, но тот на них не реагировал.
"В отношении задержанного составлено два протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Мужчина признан виновным, и по каждому факту неправомерных действий ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - заключили в ведомстве.
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