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Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана - РИА Новости, 28.06.2023
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16:12 28.06.2023 (обновлено: 16:23 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/shoygu-1880934263.html
Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана
Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана - РИА Новости, 28.06.2023
Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:12
2023-06-28T16:23
сергей шойгу
иран
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери обсудил вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональную безопасность и международную обстановку, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230628/spetssluzhby-1880855736.html
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сергей шойгу, иран, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Иран, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана

Шойгу и глава генштаба Ирана подтвердили настрой на развитие контактов в сфере обороны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери обсудил вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональную безопасность и международную обстановку, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
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Сергей ШойгуИранМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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