https://ria.ru/20230628/shoygu-1880934263.html

Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана

Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана - РИА Новости, 28.06.2023

Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:12

2023-06-28T16:12

2023-06-28T16:23

сергей шойгу

иран

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери обсудил вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональную безопасность и международную обстановку, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/spetssluzhby-1880855736.html

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, иран, министерство обороны рф (минобороны рф)