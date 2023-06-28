Рейтинг@Mail.ru
Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
16:39 28.06.2023 (обновлено: 16:42 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sarov-1880942748.html
Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области
Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области - РИА Новости, 28.06.2023
Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области
Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Саров" в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:39
2023-06-28T16:42
нижегородская область
экономика
нижегородская область
россия
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139599/92/1395999208_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_16218a4fdc366719d215b9067699332d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона. Решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и ТОР в моногородах под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева. "По итогам 2022 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе – еще один шаг в создании комфортных условий для инвесторов. Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР "Саров" долгое время было ограничено. Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь значительно увеличится", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В перечень земельных участков, на которые будет распространяться режим ТОР "Саров", предлагается включить 14 участков. В заявку включены бизнес-планы семи инвесторов. "Площадь ТОР будет увеличена почти в два раза – до 76 гектаров. Регион получит более 200 новых рабочих мест и 1,8 миллиарда рублей инвестиций – это очень существенное вложение в территорию. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области с 2023-го по 2032 год превысят миллиард рублей", - отмечается в сообщении. Всего в Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития — "Володарск", "Решетиха" и "Саров". ТОР "Саров" создана в 2017 году, "Володарск" и "Решетиха" — в 2019 году. Для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.
https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878782772.html
https://ria.ru/20230615/kulibin-1878435854.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139599/92/1395999208_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_ca85c46b040101dd77ae218aa7a81096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин

Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области

© Фото : предоставлено технопарком "Саров"Технопарк "Саров"
Технопарк Саров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : предоставлено технопарком "Саров"
Технопарк "Саров". Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и ТОР в моногородах под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум
Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ
16 июня, 19:58
«
"По итогам 2022 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе – еще один шаг в создании комфортных условий для инвесторов. Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР "Саров" долгое время было ограничено. Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь значительно увеличится", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В перечень земельных участков, на которые будет распространяться режим ТОР "Саров", предлагается включить 14 участков. В заявку включены бизнес-планы семи инвесторов.
«
"Площадь ТОР будет увеличена почти в два раза – до 76 гектаров. Регион получит более 200 новых рабочих мест и 1,8 миллиарда рублей инвестиций – это очень существенное вложение в территорию. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области с 2023-го по 2032 год превысят миллиард рублей", - отмечается в сообщении.
Всего в Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития — "Володарск", "Решетиха" и "Саров". ТОР "Саров" создана в 2017 году, "Володарск" и "Решетиха" — в 2019 году. Для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ
15 июня, 18:41
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьРоссияГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала