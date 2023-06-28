https://ria.ru/20230628/sarov-1880942748.html

Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области

Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области - РИА Новости, 28.06.2023

Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области

Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Саров" в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:39

2023-06-28T16:39

2023-06-28T16:42

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нижегородская область

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона. Решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и ТОР в моногородах под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева. "По итогам 2022 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе – еще один шаг в создании комфортных условий для инвесторов. Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР "Саров" долгое время было ограничено. Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь значительно увеличится", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В перечень земельных участков, на которые будет распространяться режим ТОР "Саров", предлагается включить 14 участков. В заявку включены бизнес-планы семи инвесторов. "Площадь ТОР будет увеличена почти в два раза – до 76 гектаров. Регион получит более 200 новых рабочих мест и 1,8 миллиарда рублей инвестиций – это очень существенное вложение в территорию. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области с 2023-го по 2032 год превысят миллиард рублей", - отмечается в сообщении. Всего в Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития — "Володарск", "Решетиха" и "Саров". ТОР "Саров" создана в 2017 году, "Володарск" и "Решетиха" — в 2019 году. Для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.

https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878782772.html

https://ria.ru/20230615/kulibin-1878435854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин