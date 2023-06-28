https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html

На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года

На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года - РИА Новости, 28.06.2023

На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года

Количество самозанятых жителей Краснодарского края с начала года увеличилось практически на треть и превысило 370 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:53

2023-06-28T13:53

2023-06-28T13:54

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Количество самозанятых жителей Краснодарского края с начала года увеличилось практически на треть и превысило 370 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству работающих на себя жителей. В 2023 году к ним уже присоединились более 77 тысяч человек, а общее число самозанятых превысило 370 тысяч человек. Быстрому росту этого сегмента бизнеса способствуют комфортные условия для развития, которые создали на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего, это меры поддержки, предусмотренные профильным национальным проектом", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор также отметил, что предпринимателям доступны и краевые меры поддержки: в фонде развития бизнеса им предоставляют поручительства для кредитов, в фонде микрофинансирования - льготные займы. Бизнесмены также могут воспользоваться услугами по составлению бизнес-плана и продвижения своей продукции на маркетплейсах. По данным пресс-службы, всего за 2023 году самозанятые получили свыше 1,7 тысячи услуг. Так, в региональном фонде развития инноваций им оказывают консультации, организационное сопровождение, проводят обучающие и акселерационные программы. Самозанятые также могут арендовать краевое и муниципальное имущество на льготных условиях. Им доступны бесплатные рабочие места в 52 коворкинг-центрах Кубани. Тем, кто решил развивать собственное дело, помогают и в реализации. Для этого работает онлайн-витрина, где самозанятые бесплатно размещают информацию о своих товарах и услугах, добавляют в администрации.

https://ria.ru/20230626/zaem-1880545970.html

https://ria.ru/20230626/shkola-1880535434.html

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вениамин кондратьев