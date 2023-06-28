https://ria.ru/20230628/rozysk-1880872933.html
Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края
Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края - РИА Новости, 28.06.2023
Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края
Полиция разыскивает 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, который пропал после того, как ушел помочь родителям друга, а... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, который пропал после того, как ушел помочь родителям друга, а после этого отец товарища не досчитался огнестрельного оружия и патронов, сообщает ГСУСК региона. Днем в минувшее воскресенье, 25 июня, подросток ушел из детского дома к отцу своего товарища, проживающего по улице Нагорная в Бородино, чтобы покормить животных. "После его визита из сейфа хозяина дома пропало две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. Принятыми мерами розыска местонахождение пропавшего до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении. Следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения 17-летнего Ильи Винокурова. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения разыскиваемого и его возможном местонахождении, позвонить по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 112.
https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878541411.html
https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края
В городе Бородино 17-летний детдомовец исчез, возможно, с украденным оружием
КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости.
Полиция разыскивает 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, который пропал после того, как ушел помочь родителям друга, а после этого отец товарища не досчитался огнестрельного оружия и патронов, сообщает ГСУСК региона
.
Днем в минувшее воскресенье, 25 июня, подросток ушел из детского дома к отцу своего товарища, проживающего по улице Нагорная в Бородино, чтобы покормить животных.
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"После его визита из сейфа хозяина дома пропало две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. Принятыми мерами розыска местонахождение пропавшего до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения 17-летнего Ильи Винокурова.
Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения разыскиваемого и его возможном местонахождении, позвонить по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 112.
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