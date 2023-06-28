https://ria.ru/20230628/rozysk-1880872933.html

Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края

Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края - РИА Новости, 28.06.2023

Полиция разыскивает воспитанника одного из детдомов Красноярского края

Полиция разыскивает 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, который пропал после того, как ушел помочь родителям друга, а... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, который пропал после того, как ушел помочь родителям друга, а после этого отец товарища не досчитался огнестрельного оружия и патронов, сообщает ГСУСК региона. Днем в минувшее воскресенье, 25 июня, подросток ушел из детского дома к отцу своего товарища, проживающего по улице Нагорная в Бородино, чтобы покормить животных. "После его визита из сейфа хозяина дома пропало две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. Принятыми мерами розыска местонахождение пропавшего до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении. Следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения 17-летнего Ильи Винокурова. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения разыскиваемого и его возможном местонахождении, позвонить по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 112.

https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878541411.html

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html

красноярский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край