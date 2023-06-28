https://ria.ru/20230628/rossiya-1880905591.html
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал
Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:29
2023-06-28T14:29
2023-06-28T14:29
россия
в мире
сергей лавров
евросоюз
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Они (страны коллективного Запада - ред.) одержимы стремлением не допустить сформирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любые возможности, чтобы свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине инструмент недопущения многополярного мира, в данном случае недопущение укрепления России. Понятно, что эти расчёты обречены на провал", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, евросоюз, нато
Россия, В мире, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал
Лавров заявил, что расчеты Запада не допустить укрепление России обречены на провал