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Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал - РИА Новости, 28.06.2023
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14:29 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/rossiya-1880905591.html
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал
Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:29
2023-06-28T14:29
россия
в мире
сергей лавров
евросоюз
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Они (страны коллективного Запада - ред.) одержимы стремлением не допустить сформирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любые возможности, чтобы свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине инструмент недопущения многополярного мира, в данном случае недопущение укрепления России. Понятно, что эти расчёты обречены на провал", - сказал Лавров.
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россия, в мире, сергей лавров, евросоюз, нато
Россия, В мире, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал

Лавров заявил, что расчеты Запада не допустить укрепление России обречены на провал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала.
"Они (страны коллективного Запада - ред.) одержимы стремлением не допустить сформирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любые возможности, чтобы свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине инструмент недопущения многополярного мира, в данном случае недопущение укрепления России. Понятно, что эти расчёты обречены на провал", - сказал Лавров.
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