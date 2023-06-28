https://ria.ru/20230628/rossiya-1880905591.html

Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал

Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров назвал попытки не допустить укрепления России обреченными на провал

Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:29

2023-06-28T14:29

2023-06-28T14:29

россия

в мире

сергей лавров

евросоюз

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Расчеты властей европейских стран на недопущение укрепления России с помощью разжигания украинского конфликта обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Они (страны коллективного Запада - ред.) одержимы стремлением не допустить сформирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любые возможности, чтобы свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине инструмент недопущения многополярного мира, в данном случае недопущение укрепления России. Понятно, что эти расчёты обречены на провал", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сергей лавров, евросоюз, нато