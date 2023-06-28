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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе - РИА Новости, 28.06.2023
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09:10 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/reorganizatsiya-1880774417.html
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе - РИА Новости, 28.06.2023
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе
По городской программе комплексного развития территорий (КРТ) инвестор проведет реорганизацию неэффективно используемого участка в Мещанском районе Москвы,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:10
2023-06-28T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. По городской программе комплексного развития территорий (КРТ) инвестор проведет реорганизацию неэффективно используемого участка в Мещанском районе Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На участке площадью более 3 гектаров планируется возвести общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться почти 5 тысяч человек. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на неэффективной территории, которая находится вблизи метро "Рижская", находятся устаревшие торговые точки. На их месте возведут 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов: офисные и торговые центры, магазины, кафе, а также гостиницу.
https://ria.ru/20230622/auktsion-1879740172.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. По городской программе комплексного развития территорий (КРТ) инвестор проведет реорганизацию неэффективно используемого участка в Мещанском районе Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На участке площадью более 3 гектаров планируется возвести общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться почти 5 тысяч человек. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на неэффективной территории, которая находится вблизи метро "Рижская", находятся устаревшие торговые точки. На их месте возведут 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов: офисные и торговые центры, магазины, кафе, а также гостиницу.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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