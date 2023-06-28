Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Мещанском районе
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. По городской программе комплексного развития территорий (КРТ) инвестор проведет реорганизацию неэффективно используемого участка в Мещанском районе Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На участке площадью более 3 гектаров планируется возвести общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться почти 5 тысяч человек. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на неэффективной территории, которая находится вблизи метро "Рижская", находятся устаревшие торговые точки. На их месте возведут 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов: офисные и торговые центры, магазины, кафе, а также гостиницу.