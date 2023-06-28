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Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете - РИА Новости, 28.06.2023
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18:39 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/reabilitatsiya-1880967524.html
Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете
Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете - РИА Новости, 28.06.2023
Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете
Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:39
2023-06-28T18:39
технологии
новгородская область
москва
индия
андрей никитин (политик)
сколково
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Комиссия на заседании в Москве обсудила совершенствование системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), включая участников специальной военной операции. Было озвучено, что отечественным производителям в этой сфере нелегко – инновации внедряются долго - из-за затяжного процесса регистрации уходят годы и много средств, в то время как иностранные изделия приходят с готовым заключением и быстро попадают на российский рынок. Как результат, 60% ТСР - иностранные. "Совершенно новые вещи у нас появились в рамках устава фонда "Защитники Отечества" - это и оборудование жилья инвалидов средствами реабилитации, и целый комплекс вопросов, который надо решать, безусловно, силами отечественной промышленности. Было упомянуто, что один коленный протез был разработан в Новгороде. В рамках моей командировки в Индию производитель этого протеза был со мной и вызвал огромный интерес. Нам не просто нужно развивать отечественную промышленность с целью импортозамещения, нам нужно делать так, чтобы продукцию нашу продавать по всему миру", - отметил Никитин. Минтруд РФ доложил, что постоянно расширяется перечь предоставляемых средств реабилитации, упрощается порядок их получения. Электронный сертификат остается самым быстрым способом приобретения ТСР. Ежегодно финансирование на эти цели увеличивается – в 2023 году выделено более 42 миллиардов рублей, но нужно больше. Обеспечение участников СВО средствами ТСР взяло на себя министерство обороны, но это не исключает их получение и через Фонд социального страхования, в том числе и дорогостоящих высокотехнологичных протезов. "Травма, полученная в ходе боевых действий, не должна исключать возможности для этих людей жить полноценной жизнью, работать, создавать семьи, заниматься любимым делом. И здесь нужны понятные и доступные механизмы обеспечения инвалидов боевых действий необходимыми средствами реабилитации под их новые физические возможности. Безусловно, этот вопрос касается создания и развития производства высокотехнологичных средств ТСР", - сказал Никитин. Он уточнил, что отечественные производители через фонд "Сколково" могут получить льготы и гранты для стартапа.
https://ria.ru/20230628/aborty-1880950489.html
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технологии, новгородская область, москва, индия, андрей никитин (политик), сколково
Технологии, Новгородская область, Москва, Индия, Андрей Никитин (политик), Сколково

Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин
© POOL
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Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Комиссия на заседании в Москве обсудила совершенствование системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), включая участников специальной военной операции. Было озвучено, что отечественным производителям в этой сфере нелегко – инновации внедряются долго - из-за затяжного процесса регистрации уходят годы и много средств, в то время как иностранные изделия приходят с готовым заключением и быстро попадают на российский рынок. Как результат, 60% ТСР - иностранные.
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«
"Совершенно новые вещи у нас появились в рамках устава фонда "Защитники Отечества" - это и оборудование жилья инвалидов средствами реабилитации, и целый комплекс вопросов, который надо решать, безусловно, силами отечественной промышленности. Было упомянуто, что один коленный протез был разработан в Новгороде. В рамках моей командировки в Индию производитель этого протеза был со мной и вызвал огромный интерес. Нам не просто нужно развивать отечественную промышленность с целью импортозамещения, нам нужно делать так, чтобы продукцию нашу продавать по всему миру", - отметил Никитин.
Минтруд РФ доложил, что постоянно расширяется перечь предоставляемых средств реабилитации, упрощается порядок их получения. Электронный сертификат остается самым быстрым способом приобретения ТСР. Ежегодно финансирование на эти цели увеличивается – в 2023 году выделено более 42 миллиардов рублей, но нужно больше. Обеспечение участников СВО средствами ТСР взяло на себя министерство обороны, но это не исключает их получение и через Фонд социального страхования, в том числе и дорогостоящих высокотехнологичных протезов.
«
"Травма, полученная в ходе боевых действий, не должна исключать возможности для этих людей жить полноценной жизнью, работать, создавать семьи, заниматься любимым делом. И здесь нужны понятные и доступные механизмы обеспечения инвалидов боевых действий необходимыми средствами реабилитации под их новые физические возможности. Безусловно, этот вопрос касается создания и развития производства высокотехнологичных средств ТСР", - сказал Никитин.
Он уточнил, что отечественные производители через фонд "Сколково" могут получить льготы и гранты для стартапа.
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16 июня, 16:23
 
ТехнологииНовгородская областьМоскваИндияАндрей Никитин (политик)Сколково
 
 
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