Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете
© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин
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Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Комиссия на заседании в Москве обсудила совершенствование системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), включая участников специальной военной операции. Было озвучено, что отечественным производителям в этой сфере нелегко – инновации внедряются долго - из-за затяжного процесса регистрации уходят годы и много средств, в то время как иностранные изделия приходят с готовым заключением и быстро попадают на российский рынок. Как результат, 60% ТСР - иностранные.
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"Совершенно новые вещи у нас появились в рамках устава фонда "Защитники Отечества" - это и оборудование жилья инвалидов средствами реабилитации, и целый комплекс вопросов, который надо решать, безусловно, силами отечественной промышленности. Было упомянуто, что один коленный протез был разработан в Новгороде. В рамках моей командировки в Индию производитель этого протеза был со мной и вызвал огромный интерес. Нам не просто нужно развивать отечественную промышленность с целью импортозамещения, нам нужно делать так, чтобы продукцию нашу продавать по всему миру", - отметил Никитин.
Минтруд РФ доложил, что постоянно расширяется перечь предоставляемых средств реабилитации, упрощается порядок их получения. Электронный сертификат остается самым быстрым способом приобретения ТСР. Ежегодно финансирование на эти цели увеличивается – в 2023 году выделено более 42 миллиардов рублей, но нужно больше. Обеспечение участников СВО средствами ТСР взяло на себя министерство обороны, но это не исключает их получение и через Фонд социального страхования, в том числе и дорогостоящих высокотехнологичных протезов.
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"Травма, полученная в ходе боевых действий, не должна исключать возможности для этих людей жить полноценной жизнью, работать, создавать семьи, заниматься любимым делом. И здесь нужны понятные и доступные механизмы обеспечения инвалидов боевых действий необходимыми средствами реабилитации под их новые физические возможности. Безусловно, этот вопрос касается создания и развития производства высокотехнологичных средств ТСР", - сказал Никитин.
Он уточнил, что отечественные производители через фонд "Сколково" могут получить льготы и гранты для стартапа.