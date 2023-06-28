https://ria.ru/20230628/reabilitatsiya-1880967524.html

Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете

Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете - РИА Новости, 28.06.2023

Госсовет: отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете

Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:39

2023-06-28T18:39

2023-06-28T18:39

технологии

новгородская область

москва

индия

андрей никитин (политик)

сколково

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отечественные средства реабилитации должны быть в приоритете и выходить на мировой рынок, рассказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Комиссия на заседании в Москве обсудила совершенствование системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), включая участников специальной военной операции. Было озвучено, что отечественным производителям в этой сфере нелегко – инновации внедряются долго - из-за затяжного процесса регистрации уходят годы и много средств, в то время как иностранные изделия приходят с готовым заключением и быстро попадают на российский рынок. Как результат, 60% ТСР - иностранные. "Совершенно новые вещи у нас появились в рамках устава фонда "Защитники Отечества" - это и оборудование жилья инвалидов средствами реабилитации, и целый комплекс вопросов, который надо решать, безусловно, силами отечественной промышленности. Было упомянуто, что один коленный протез был разработан в Новгороде. В рамках моей командировки в Индию производитель этого протеза был со мной и вызвал огромный интерес. Нам не просто нужно развивать отечественную промышленность с целью импортозамещения, нам нужно делать так, чтобы продукцию нашу продавать по всему миру", - отметил Никитин. Минтруд РФ доложил, что постоянно расширяется перечь предоставляемых средств реабилитации, упрощается порядок их получения. Электронный сертификат остается самым быстрым способом приобретения ТСР. Ежегодно финансирование на эти цели увеличивается – в 2023 году выделено более 42 миллиардов рублей, но нужно больше. Обеспечение участников СВО средствами ТСР взяло на себя министерство обороны, но это не исключает их получение и через Фонд социального страхования, в том числе и дорогостоящих высокотехнологичных протезов. "Травма, полученная в ходе боевых действий, не должна исключать возможности для этих людей жить полноценной жизнью, работать, создавать семьи, заниматься любимым делом. И здесь нужны понятные и доступные механизмы обеспечения инвалидов боевых действий необходимыми средствами реабилитации под их новые физические возможности. Безусловно, этот вопрос касается создания и развития производства высокотехнологичных средств ТСР", - сказал Никитин. Он уточнил, что отечественные производители через фонд "Сколково" могут получить льготы и гранты для стартапа.

https://ria.ru/20230628/aborty-1880950489.html

https://ria.ru/20230616/skolkovo-1878703241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, новгородская область, москва, индия, андрей никитин (политик), сколково