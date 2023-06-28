https://ria.ru/20230628/pvo-1880903771.html

Российские силы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Российские силы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.06.2023

Российские силы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:21

2023-06-28T14:21

2023-06-28T14:21

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Приволье, Площанка, Оборотновка Луганской народной республики, Балочки и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4812 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10395 танков и других боевых бронированных машин, 1132 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5254 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11256 единиц специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика