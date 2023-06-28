https://ria.ru/20230628/putin-1880990053.html
Путин высказался о развитии туризма на Северном Кавказе
Путин высказался о развитии туризма на Северном Кавказе - РИА Новости, 28.06.2023
Путин высказался о развитии туризма на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии туризма на Северном Кавказе отметил, что необходимо подумать над источниками финансирования для реализации... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:40
2023-06-28T20:40
2023-06-28T20:40
россия
владимир путин
северный кавказ
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии туризма на Северном Кавказе отметил, что необходимо подумать над источниками финансирования для реализации всех проектов и планов в целях развития туризма. "Здесь нужно подумать об источниках финансирования, чтобы своевременно все эти грандиозные планы были реализованы", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.
https://ria.ru/20230628/putin-1880989044.html
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россия, владимир путин, северный кавказ
Россия, Владимир Путин, Северный Кавказ
Путин высказался о развитии туризма на Северном Кавказе
Путин: нужно подумать об источниках финансирования для туризма на Северном Кавказе