https://ria.ru/20230628/ptichiygripp-1880986305.html

Найден ген, который делает людей невосприимчивыми к птичьему гриппу

Найден ген, который делает людей невосприимчивыми к птичьему гриппу - РИА Новости, 28.06.2023

Найден ген, который делает людей невосприимчивыми к птичьему гриппу

Ученые из центра вирусных исследований в университете Глазго в Шотландии обнаружили ген, который предотвращает передачу вируса птичьего гриппа человеку и не... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:17

2023-06-28T20:17

2023-06-28T20:21

шотландия

глазго

китай

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученые из центра вирусных исследований в университете Глазго в Шотландии обнаружили ген, который предотвращает передачу вируса птичьего гриппа человеку и не позволяет ему заразиться, сообщила в среду газета Guardian. "Ученые обнаружили, что один ген, присутствующий у человека, предотвращает передачу большинства вирусов птичьего гриппа от птиц к человеку. Этот ген имеется у всех людей и может быть обнаружен в легких и верхних дыхательных путях, где вирусы гриппа размножаются", - говорится в сообщении издания. Ген BTN3A3 появился у приматов 40 миллионов лет назад и был уже известен ученым, однако по итогам шести лет исследования были открыты и его противовирусные функции, пишет Guardian. Однако в редких случаях птичий грипп, а также свиной все-таки могут передаваться людям из-за генетических мутаций, позволяющих обойти защиту гена BTN3A3. Исследователи пришли к выводу, что все пандемии гриппа среди людей, включая вспышки "испанки" в 1918 году и свиного гриппа в 2009 году, были вызваны устойчивыми к обнаруженному гену штаммами, сообщает газета. Результаты исследования предполагают, что изучение резистентности к гену BTN3A3 поможет определить, может ли той или иной штамм гриппа спровоцировать пандемию, направить все ресурсы для недопущения заражения людей, отмечает издание. Исследование также позволило зафиксировать в ретроспективе увеличение устойчивых к гену вирусов перед началом вспышек заболеваний в прошлом. Так ученые отметили рост резистентных вирусов птичьего гриппа среди птиц в 2011-2012 годах перед вспышкой среди людей в Китае в 2013 году, унесшей жизни по меньшей мере 616 человек, пишет газета. Аналогичным образом было установлено увеличение генетических мутаций в свином гриппе в 2002-2006 годах перед пандемией в 2009 году, в результате которой в течение первого года погибло от 150 до 575,4 тысячи человек, сообщает Guardian.

https://ria.ru/20230626/gripp-1880563075.html

https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html

https://ria.ru/20230526/gripp-1874265932.html

шотландия

глазго

китай

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шотландия, глазго, китай