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Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.06.2023
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10:10 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/proizvodstvo-1880770013.html
Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы
Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.06.2023
Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы
Заводы по производству лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов инвестор построит на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:10
2023-06-28T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заводы по производству лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов инвестор построит на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Правительство Москвы подписало с компанией "Р-Фарм" два офсетных контракта на поставку лекарственных препаратов по 14 международным непатентованным наименованиям. В течение срока действия офсетов город закупит у предприятия продукцию почти на 6 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что на новых заводах будут выпускать онкогематологические и онкопрепараты, лекарства для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических заболеваний и неспецифического язвенного колита, а также иммунодепрессанты.В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что в рамках одного из контрактов объем инвестиции "Р-Фарм" составит свыше 3 миллиардов рублей. Взамен на инвестиции город гарантирует в течение пяти лет закупки таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей. По второму контракту инвестиции составят 800 миллионов рублей, а встречные обязательства города по закупкам — порядка 1 миллиарда рублей. Первые поставки по контрактам намечены на 2025–2026 годы.
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Алёна Пава
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заводы по производству лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов инвестор построит на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Правительство Москвы подписало с компанией "Р-Фарм" два офсетных контракта на поставку лекарственных препаратов по 14 международным непатентованным наименованиям. В течение срока действия офсетов город закупит у предприятия продукцию почти на 6 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что на новых заводах будут выпускать онкогематологические и онкопрепараты, лекарства для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических заболеваний и неспецифического язвенного колита, а также иммунодепрессанты.
В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что в рамках одного из контрактов объем инвестиции "Р-Фарм" составит свыше 3 миллиардов рублей. Взамен на инвестиции город гарантирует в течение пяти лет закупки таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей. По второму контракту инвестиции составят 800 миллионов рублей, а встречные обязательства города по закупкам — порядка 1 миллиарда рублей. Первые поставки по контрактам намечены на 2025–2026 годы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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