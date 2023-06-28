https://ria.ru/20230628/proizvodstvo-1880770013.html

Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы

Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.06.2023

Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы

Заводы по производству лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов инвестор построит на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:10

2023-06-28T10:10

2023-06-28T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заводы по производству лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов инвестор построит на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Правительство Москвы подписало с компанией "Р-Фарм" два офсетных контракта на поставку лекарственных препаратов по 14 международным непатентованным наименованиям. В течение срока действия офсетов город закупит у предприятия продукцию почти на 6 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что на новых заводах будут выпускать онкогематологические и онкопрепараты, лекарства для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических заболеваний и неспецифического язвенного колита, а также иммунодепрессанты.В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что в рамках одного из контрактов объем инвестиции "Р-Фарм" составит свыше 3 миллиардов рублей. Взамен на инвестиции город гарантирует в течение пяти лет закупки таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей. По второму контракту инвестиции составят 800 миллионов рублей, а встречные обязательства города по закупкам — порядка 1 миллиарда рублей. Первые поставки по контрактам намечены на 2025–2026 годы.

https://ria.ru/20230620/efimov-1879294310.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва