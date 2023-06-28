https://ria.ru/20230628/produkty-1880829407.html
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком - РИА Новости, 28.06.2023
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком
Любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, но необходимо установить четкие рамки, чтобы не допустить отравления среди населения, заявила РИА... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:40
2023-06-28T09:40
2023-06-28T09:40
общество
европа
россия
светлана бессараб
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, но необходимо установить четкие рамки, чтобы не допустить отравления среди населения, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб (ЕР). ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от НДС пищевые продукты с истекающим сроком годности, если магазины будут их бесплатно раздавать гражданам, сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме. "Любые предложения актуальны, поскольку в условиях, когда продукты питания во всей Европе дорожают, Россия, конечно, выгодно отличается… Здесь нужно установить четкие рамки, поскольку недопустимо, чтобы в целях экономии российские семьи покупали товар, который вот-вот будет просрочен. Нельзя допустить отравлений", — сказала Бессараб. По словам депутата, следует использовать все возможности для удешевления продуктов питания, но при этом необходимо сохранить здоровье населения.
https://ria.ru/20230628/srok-1880823383.html
https://ria.ru/20230625/produkty-1880278042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, европа, россия, светлана бессараб, госдума рф, лдпр, единая россия
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Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком
Депутат Бессараб: любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны