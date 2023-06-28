Рейтинг@Mail.ru
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/produkty-1880829407.html
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком - РИА Новости, 28.06.2023
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком
Любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, но необходимо установить четкие рамки, чтобы не допустить отравления среди населения, заявила РИА... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:40
2023-06-28T09:40
общество
европа
россия
светлана бессараб
госдума рф
лдпр
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_49119c62c7a5813e0d1594513798bc00.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, но необходимо установить четкие рамки, чтобы не допустить отравления среди населения, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб (ЕР). ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от НДС пищевые продукты с истекающим сроком годности, если магазины будут их бесплатно раздавать гражданам, сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме. "Любые предложения актуальны, поскольку в условиях, когда продукты питания во всей Европе дорожают, Россия, конечно, выгодно отличается… Здесь нужно установить четкие рамки, поскольку недопустимо, чтобы в целях экономии российские семьи покупали товар, который вот-вот будет просрочен. Нельзя допустить отравлений", — сказала Бессараб. По словам депутата, следует использовать все возможности для удешевления продуктов питания, но при этом необходимо сохранить здоровье населения.
https://ria.ru/20230628/srok-1880823383.html
https://ria.ru/20230625/produkty-1880278042.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac1e1e76b74fc8c6675d4ad0b797e5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, европа, россия, светлана бессараб, госдума рф, лдпр, единая россия
Общество, Европа, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
Депутат оценила идею об освобождении от НДС продуктов с истекающим сроком

Депутат Бессараб: любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в овощном отделе гипермаркета "Лента Эконом" в Санкт-Петербурге
Женщина в овощном отделе гипермаркета Лента Эконом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Женщина в овощном отделе гипермаркета "Лента Эконом" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Любые предложения об удешевлении продуктов питания актуальны, но необходимо установить четкие рамки, чтобы не допустить отравления среди населения, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб (ЕР).
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от НДС пищевые продукты с истекающим сроком годности, если магазины будут их бесплатно раздавать гражданам, сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности
Вчера, 08:39
"Любые предложения актуальны, поскольку в условиях, когда продукты питания во всей Европе дорожают, Россия, конечно, выгодно отличается… Здесь нужно установить четкие рамки, поскольку недопустимо, чтобы в целях экономии российские семьи покупали товар, который вот-вот будет просрочен. Нельзя допустить отравлений", — сказала Бессараб.
По словам депутата, следует использовать все возможности для удешевления продуктов питания, но при этом необходимо сохранить здоровье населения.
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
25 июня, 08:24
 
ОбществоЕвропаРоссияСветлана БессарабГосдума РФЛДПРЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала