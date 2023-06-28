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Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.06.2023
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17:37 28.06.2023 (обновлено: 17:50 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/prilepin-1880953640.html
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.06.2023
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:37
2023-06-28T17:50
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 29 июня", - рассказал собеседник агентства. Ранее суд в Нижегородской области отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230529/prilepin-1874912195.html
нижегородская область
москва
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд в четверг рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 29 июня", - рассказал собеседник агентства. Ранее суд в Нижегородской области отправил мужчину в СИЗО на два месяца.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения
29 мая, 18:56
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Москва
 
 
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