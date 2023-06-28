https://ria.ru/20230628/prilepin-1880953640.html

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.06.2023

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:37

2023-06-28T17:37

2023-06-28T17:50

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 29 июня", - рассказал собеседник агентства. Ранее суд в Нижегородской области отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230529/prilepin-1874912195.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва