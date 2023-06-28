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Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества - РИА Новости, 28.06.2023
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Российское казачество
 
18:24 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/prezidium-1880962703.html
Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества
Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества - РИА Новости, 28.06.2023
Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества
27 июня на заседании президиума совета по делам казачества обсудили поддержку казаков – участников СВО. Также одной из основных тем стала реализация... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:24
2023-06-28T18:24
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. 27 июня на заседании президиума совета по делам казачества обсудили поддержку казаков – участников СВО. Также одной из основных тем стала реализация государственной политики в отношении казачества на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на официальном сайте Кремля.В ходе заседания помощник президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что российское казачество доказало свою верность народу России. Об этом свидетельствует то, что добровольческие казачьи формирования последовательно заключают договоры с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.Также Миронов заявил, что сейчас актуальной задачей является создание правовых основ формирования российского казачества как мобилизационного резерва и содействие развитию добровольческих казачьих формирований в составе вооруженных сил.Кроме того, на заседании с докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, председатель (верховный атаман) общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Отмечается, что перед началом заседания состоялась церемония награждения атаманов войсковых казачьих обществ, казаков, благотворителей и волонтеров государственными наградами Российской Федерации, грамотами и благодарностями совета.В заседании приняли участие члены президиума совета, заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти, атаманы войсковых казачьих обществ и священнослужители РПЦ.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879748149.html
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель на форуме "Сильные идеи для нового времени — 2023"
Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель на форуме Сильные идеи для нового времени — 2023 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. 27 июня на заседании президиума совета по делам казачества обсудили поддержку казаков – участников СВО. Также одной из основных тем стала реализация государственной политики в отношении казачества на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на официальном сайте Кремля.
В ходе заседания помощник президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что российское казачество доказало свою верность народу России. Об этом свидетельствует то, что добровольческие казачьи формирования последовательно заключают договоры с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.
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Также Миронов заявил, что сейчас актуальной задачей является создание правовых основ формирования российского казачества как мобилизационного резерва и содействие развитию добровольческих казачьих формирований в составе вооруженных сил.
Кроме того, на заседании с докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, председатель (верховный атаман) общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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Отмечается, что перед началом заседания состоялась церемония награждения атаманов войсковых казачьих обществ, казаков, благотворителей и волонтеров государственными наградами Российской Федерации, грамотами и благодарностями совета.
В заседании приняли участие члены президиума совета, заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти, атаманы войсковых казачьих обществ и священнослужители РПЦ.
 
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