https://ria.ru/20230628/prezidium-1880962703.html

Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества

Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества - РИА Новости, 28.06.2023

Состоялось очередное заседание президиума совета по делам казачества

27 июня на заседании президиума совета по делам казачества обсудили поддержку казаков – участников СВО. Также одной из основных тем стала реализация... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:24

2023-06-28T18:24

2023-06-28T18:24

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. 27 июня на заседании президиума совета по делам казачества обсудили поддержку казаков – участников СВО. Также одной из основных тем стала реализация государственной политики в отношении казачества на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на официальном сайте Кремля.В ходе заседания помощник президента РФ Дмитрий Миронов отметил, что российское казачество доказало свою верность народу России. Об этом свидетельствует то, что добровольческие казачьи формирования последовательно заключают договоры с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.Также Миронов заявил, что сейчас актуальной задачей является создание правовых основ формирования российского казачества как мобилизационного резерва и содействие развитию добровольческих казачьих формирований в составе вооруженных сил.Кроме того, на заседании с докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, председатель (верховный атаман) общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Отмечается, что перед началом заседания состоялась церемония награждения атаманов войсковых казачьих обществ, казаков, благотворителей и волонтеров государственными наградами Российской Федерации, грамотами и благодарностями совета.В заседании приняли участие члены президиума совета, заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти, атаманы войсковых казачьих обществ и священнослужители РПЦ.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879748149.html

https://ria.ru/20230405/kazachestvo-1863209487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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российское казачество, россия