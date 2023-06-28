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Минобрнауки и ГД могут обсудить допмеханизмы по привлечению преподавателей

Минобрнауки и ГД могут обсудить допмеханизмы по привлечению преподавателей - РИА Новости, 30.06.2023

Минобрнауки и ГД могут обсудить допмеханизмы по привлечению преподавателей

Минобрнауки готово обсудить дополнительные механизмы для привлечения молодых преподавателей в вузы по предложению Госдумы, с такой идеей выступила депутат ГД... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-28T10:53

2023-06-28T10:53

2023-06-30T10:54

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минобрнауки готово обсудить дополнительные механизмы для привлечения молодых преподавателей в вузы по предложению Госдумы, с такой идеей выступила депутат ГД Ольга Пилипенко. "Не планирует ли министерство сделать какой-то отдельный проект, который позволил бы воспроизводство таких молодых кадров именно преподавательских... Осуществлять, сохранять молодёжь в вузах и ввести наставничество может... и позволить... Приобретать жильё для молодых преподавателей с какими-то условиями отработки... Просто выделить отдельное направление деятельности министерства", - сказала она на заседании комитета по науке в ГД. В свою очередь замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук отметил, что министерство не видит снижения числа молодых преподавателей, а видит небольшой рост. "Мы видим небольшой, но тем не менее мы видим рост доли молодых. Когда мы это посмотрели не на статистике, а на данных, которые получили непосредственно из учётных систем университетов, мы тоже не видим снижения доли молодых", - сказал Омельчук. По его словам, министерство готово обсудить дополнительные механизмы для того, чтобы привлекать молодых преподавателей в вузы. "Давайте просто отдельно соберёмся, подумаем, что ещё можно сделать, мы здесь готовы", - заключил Омельчук.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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