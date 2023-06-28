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"Аэрофлот" удостоен премии GIA в номинации "Импортозамещение года"
"Аэрофлот" удостоен премии GIA в номинации "Импортозамещение года" - РИА Новости, 28.06.2023
"Аэрофлот" удостоен премии GIA в номинации "Импортозамещение года"
Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила первую федеральную премию "GenerationS Innovation Award (GIA) — 2023" в номинации "Импортозамещение года", сообщает... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:49
2023-06-28T13:49
2023-06-28T13:49
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила первую федеральную премию "GenerationS Innovation Award (GIA) — 2023" в номинации "Импортозамещение года", сообщает пресс-служба перевозчика.Как отмечается в сообщении, участие в премии GIA проходило в три этапа. В конкурсном отборе были заявлены 76 крупнейших российских компаний, из них 11 — в номинации "Импортозамещение года". Лидирующую позицию среди отечественных корпораций, имеющих подтвержденные кейсы инновационного сотрудничества и развития технологий в рамках импортозамещения, "Аэрофлоту" обеспечил проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет".· По данным пресс-службы, среди основных задач данного проекта: обеспечение авиационной мобильности населения и достижение суверенитета в авиатранспортной сфере; сохранение парка воздушных судов. Кроме того, проект направлен на организацию процесса техобслуживания и ремонта воздушных судов в России, а также на импортозамещение критичного программного обеспечения."GenerationS Innovation Award" (GIA) — первая федеральная премия в области корпоративных инноваций в России, которая отметила наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнерства и команды за период с июля 2021 по июль 2022. Премия организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ, а также АНО "Цифровая экономика".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила первую федеральную премию "GenerationS Innovation Award (GIA) — 2023" в номинации "Импортозамещение года", сообщает пресс-служба перевозчика.
Как отмечается в сообщении, участие в премии GIA проходило в три этапа. В конкурсном отборе были заявлены 76 крупнейших российских компаний, из них 11 — в номинации "Импортозамещение года". Лидирующую позицию среди отечественных корпораций, имеющих подтвержденные кейсы инновационного сотрудничества и развития технологий в рамках импортозамещения, "Аэрофлоту" обеспечил проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет".
· По данным пресс-службы, среди основных задач данного проекта: обеспечение авиационной мобильности населения и достижение суверенитета в авиатранспортной сфере; сохранение парка воздушных судов. Кроме того, проект направлен на организацию процесса техобслуживания и ремонта воздушных судов в России
, а также на импортозамещение критичного программного обеспечения.
"GenerationS Innovation Award" (GIA) — первая федеральная премия в области корпоративных инноваций в России, которая отметила наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнерства и команды за период с июля 2021 по июль 2022. Премия организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ, а также АНО "Цифровая экономика".
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