https://ria.ru/20230628/pozhary-1880824860.html

В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров

В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров - РИА Новости, 28.06.2023

В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:03

2023-06-28T09:03

2023-06-28T09:04

происшествия

алтайский край

природные пожары в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805653371_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_d79fb73f85a5bb79b219db5208dd9dba.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.06.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2957 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 28 июня в стране действовало 50 лесных пожаров на площади 23 557 гектарах, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действуют один пожар на площади 9760 гектаров.

https://ria.ru/20230628/pozhary-1880822025.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, природные пожары в россии, россия