https://ria.ru/20230628/pozhary-1880824860.html
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров - РИА Новости, 28.06.2023
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:03
2023-06-28T09:03
2023-06-28T09:04
происшествия
алтайский край
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.06.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2957 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 28 июня в стране действовало 50 лесных пожаров на площади 23 557 гектарах, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действуют один пожар на площади 9760 гектаров.
https://ria.ru/20230628/pozhary-1880822025.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Алтайский край, Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 29 природных пожаров