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В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров - РИА Новости, 28.06.2023
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09:03 28.06.2023 (обновлено: 09:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/pozhary-1880824860.html
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров - РИА Новости, 28.06.2023
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:03
2023-06-28T09:04
происшествия
алтайский край
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.06.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2957 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 28 июня в стране действовало 50 лесных пожаров на площади 23 557 гектарах, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действуют один пожар на площади 9760 гектаров.
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происшествия, алтайский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Алтайский край, Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили почти 30 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 29 природных пожаров

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ в Якутии
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Перейти в медиабанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.06.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2957 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 28 июня в стране действовало 50 лесных пожаров на площади 23 557 гектарах, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действуют один пожар на площади 9760 гектаров.
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