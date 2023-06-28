https://ria.ru/20230628/poteri-1880899997.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 28.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава и 9 единиц техники, кроме того, в районе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:29

специальная военная операция на украине

киев

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава и 9 единиц техники, кроме того, в районе Марфополя на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области."В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины