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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 28.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава и 9 единиц техники, кроме того, в районе... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:14
2023-06-28T14:14
2023-06-28T14:29
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава и 9 единиц техники, кроме того, в районе Марфополя на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области."В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 235 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях