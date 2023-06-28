https://ria.ru/20230628/posolstvo-1880809354.html
Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине
Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине
Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение, лучшим ответом на это является "искореженная техника" в Донбассе, заявило российское... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:53
2023-06-28T02:53
2023-06-28T07:40
россия
украина
вашингтон (штат)
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение, лучшим ответом на это является "искореженная техника" в Донбассе, заявило российское посольство, комментируя новый пакет военной помощи Украине.Во вторник Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, необходимые для контрнаступления ВСУ, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы."Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат", - говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве назвали попытки Штатов победить Россию "руками киевских марионеток" тщетными. Российские военнослужащие "изо дня в день опровергают мифы о "непревзойденном качестве" американских и натовских вооружений", указали там."Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии, — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы", - отметили дипломаты.Новый пакет военной помощи Киеву включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Кроме того, США поставят Украине 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880799222.html
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россия, украина, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Россия, Украина, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине
Посольство России в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение, лучшим ответом на это является "искореженная техника" в Донбассе, заявило российское посольство, комментируя новый пакет военной помощи Украине.
Во вторник Пентагон
объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, необходимые для контрнаступления ВСУ, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы.
"Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве назвали попытки Штатов победить Россию "руками киевских марионеток" тщетными. Российские военнослужащие "изо дня в день опровергают мифы о "непревзойденном качестве" американских и натовских вооружений", указали там.
«
"Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии, — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы", - отметили дипломаты.
Новый пакет военной помощи Киеву
включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Кроме того, США поставят Украине 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России