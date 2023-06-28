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Лавров рассказал о контактах с США по вопросам работы посольств - РИА Новости, 28.06.2023
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16:51 28.06.2023 (обновлено: 17:35 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/posolstva-1880944525.html
Лавров рассказал о контактах с США по вопросам работы посольств
Лавров рассказал о контактах с США по вопросам работы посольств - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров рассказал о контактах с США по вопросам работы посольств
Россия продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:51
2023-06-28T17:35
сергей лавров
сша
в мире
барак обама
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра".Он отметил, что за прошедшие месяцы не отказывался от контактов с западными коллегами, в том числе американскими. "Два раза, по-моему, за последние полтора года, когда (госсекретарь США Энтони) Блинкен просил о контакте. Я либо отвечал на его звонок, либо на Бали на полях саммита "двадцатки" мы переговорили минут десять. Но больше обращений не было. Есть обращения по линии (помощника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана", - заявил министр."Есть контакты по вопросам функционирования посольств, нашего там и американского здесь. Разгребаем, не очень пока успешно, те завалы, которые начал создавать (экс-президент США Барак – ред.) Обама за три недели до инаугурации (экс-президента США Дональда – ред.) Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности. Ну и так далее. Начало было положено именно тогда" - отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.
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сергей лавров, сша, в мире, барак обама, россия, джейк салливан
Сергей Лавров, США, В мире, Барак Обама, Россия, Джейк Салливан
Лавров рассказал о контактах с США по вопросам работы посольств

Лавров рассказал о завалах, созданных экс-главой США Обамой, по вопросам работы посольств

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия продолжает контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, однако есть сложности, которые создал еще бывший президент Барак Обама, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра".
Он отметил, что за прошедшие месяцы не отказывался от контактов с западными коллегами, в том числе американскими. "Два раза, по-моему, за последние полтора года, когда (госсекретарь США Энтони) Блинкен просил о контакте. Я либо отвечал на его звонок, либо на Бали на полях саммита "двадцатки" мы переговорили минут десять. Но больше обращений не было. Есть обращения по линии (помощника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана", - заявил министр.
"Есть контакты по вопросам функционирования посольств, нашего там и американского здесь. Разгребаем, не очень пока успешно, те завалы, которые начал создавать (экс-президент США Барак – ред.) Обама за три недели до инаугурации (экс-президента США Дональда – ред.) Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности. Ну и так далее. Начало было положено именно тогда" - отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
США заинтересованы в сохранении работы посольства в России, заявил Вершинин
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Сергей ЛавровСШАВ миреБарак ОбамаРоссияДжейк Салливан
 
 
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