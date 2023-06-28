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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 28.06.2023 (обновлено: 11:33 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:27
2023-06-28T11:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона.Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени."Три взрыва прозвучали в районе локомотивного депо. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230628/melitopol-1880839591.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Украинские войска обстреляли город Пологи в Запорожской области, прогремели три взрыва

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона.
Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени.
"Три взрыва прозвучали в районе локомотивного депо. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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