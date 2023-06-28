https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:27

2023-06-28T11:27

2023-06-28T11:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона.Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени."Три взрыва прозвучали в районе локомотивного депо. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/melitopol-1880839591.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия