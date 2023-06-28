https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:27
2023-06-28T11:27
2023-06-28T11:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщают оперативные службы региона.Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени."Три взрыва прозвучали в районе локомотивного депо. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230628/melitopol-1880839591.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские войска обстреляли город Пологи в Запорожской области, прогремели три взрыва