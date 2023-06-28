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В Москве более трети жилых домов готовы к осенне-зимнему периоду

В Москве более трети жилых домов готовы к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 28.06.2023

В Москве более трети жилых домов готовы к осенне-зимнему периоду

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более трети многоквартирных домов, все подготовительные мероприятия будут... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:00

2023-06-28T16:00

2023-06-28T16:00

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петр бирюков

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общество

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моэк

отопительный сезон 2023-2024 в россии

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более трети многоквартирных домов, все подготовительные мероприятия будут завершены к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону. В ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций. Полностью готовы более 11 тысяч жилых домов, что составляет свыше трети от плана, в них возобновлено горячее водоснабжение после гидравлических испытаний", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в столице полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей. Они стартовали в середине мая после отключения отопления. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, в общей сложности специалистам ПАО "МОЭК" предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, что позволяет выявить потенциально ненадежные зоны и оперативно их отремонтировать", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к осенне-зимнему периоду будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20230418/otoplenie-1865746289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, жкх, моэк, отопительный сезон 2023-2024 в россии, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы