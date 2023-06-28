Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области
Москвичка украла во Владимирской области пианино, ожидавшее у магазина приезда рабочих
© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Пианино. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда рабочих, сообщило УМВД по Владимирской области.
Инцидент, по данным полиции, произошел в начале июня. "В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местного жителя, который заявил о пропаже пианино. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел музыкальный инструмент для интерьера в новый ресторан. Для переноски тяжелого инструмента в помещение хозяин пригласил рабочих. До их приезда мужчина ненадолго отлучился, оставив пианино на улице, а когда возвратился - обнаружил, что оно пропало", - говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - 39-летней жительницы Москвы. Она пояснила, что имеет дачу в Александрове, оставленный на улице без присмотра музыкальный инструмент увидела во время прогулки и "решила забрать его себе, так как занимается реставрацией старых вещей".
Женщина позвала на помощь родственника, они погрузили музыкальный инструмент в кузов машины и увезли. Пианино, как указано в сообщении, оперативники обнаружили на террасе дачного дома подозреваемой. Сейчас музыкальный инструмент вернули владельцу.
"Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркивает УМВД.