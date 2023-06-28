https://ria.ru/20230628/pianino-1880915939.html

Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области

Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области - РИА Новости, 28.06.2023

Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области

В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:09

2023-06-28T15:09

2023-06-28T15:09

происшествия

владимирская область

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда рабочих, сообщило УМВД по Владимирской области. Инцидент, по данным полиции, произошел в начале июня. "В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местного жителя, который заявил о пропаже пианино. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел музыкальный инструмент для интерьера в новый ресторан. Для переноски тяжелого инструмента в помещение хозяин пригласил рабочих. До их приезда мужчина ненадолго отлучился, оставив пианино на улице, а когда возвратился - обнаружил, что оно пропало", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - 39-летней жительницы Москвы. Она пояснила, что имеет дачу в Александрове, оставленный на улице без присмотра музыкальный инструмент увидела во время прогулки и "решила забрать его себе, так как занимается реставрацией старых вещей". Женщина позвала на помощь родственника, они погрузили музыкальный инструмент в кузов машины и увезли. Пианино, как указано в сообщении, оперативники обнаружили на террасе дачного дома подозреваемой. Сейчас музыкальный инструмент вернули владельцу. "Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркивает УМВД.

https://ria.ru/20230626/ograblenie-1880546287.html

https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владимирская область, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)