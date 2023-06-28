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Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области - РИА Новости, 28.06.2023
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15:09 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/pianino-1880915939.html
Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области
Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области - РИА Новости, 28.06.2023
Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области
В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:09
2023-06-28T15:09
происшествия
владимирская область
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда рабочих, сообщило УМВД по Владимирской области. Инцидент, по данным полиции, произошел в начале июня. "В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местного жителя, который заявил о пропаже пианино. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел музыкальный инструмент для интерьера в новый ресторан. Для переноски тяжелого инструмента в помещение хозяин пригласил рабочих. До их приезда мужчина ненадолго отлучился, оставив пианино на улице, а когда возвратился - обнаружил, что оно пропало", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - 39-летней жительницы Москвы. Она пояснила, что имеет дачу в Александрове, оставленный на улице без присмотра музыкальный инструмент увидела во время прогулки и "решила забрать его себе, так как занимается реставрацией старых вещей". Женщина позвала на помощь родственника, они погрузили музыкальный инструмент в кузов машины и увезли. Пианино, как указано в сообщении, оперативники обнаружили на террасе дачного дома подозреваемой. Сейчас музыкальный инструмент вернули владельцу. "Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркивает УМВД.
https://ria.ru/20230626/ograblenie-1880546287.html
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происшествия, владимирская область, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимирская область, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница Москвы украла пианино во Владимирской области

Москвичка украла во Владимирской области пианино, ожидавшее у магазина приезда рабочих

© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
Пианино - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Пианино. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. В отношении жительницы Москвы, имеющей во Владимирской области дачу, возбуждено уголовное дело о краже пианино, оставленного на улице у ресторана до приезда рабочих, сообщило УМВД по Владимирской области.
Инцидент, по данным полиции, произошел в начале июня. "В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местного жителя, который заявил о пропаже пианино. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел музыкальный инструмент для интерьера в новый ресторан. Для переноски тяжелого инструмента в помещение хозяин пригласил рабочих. До их приезда мужчина ненадолго отлучился, оставив пианино на улице, а когда возвратился - обнаружил, что оно пропало", - говорится в сообщении.
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Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - 39-летней жительницы Москвы. Она пояснила, что имеет дачу в Александрове, оставленный на улице без присмотра музыкальный инструмент увидела во время прогулки и "решила забрать его себе, так как занимается реставрацией старых вещей".
Женщина позвала на помощь родственника, они погрузили музыкальный инструмент в кузов машины и увезли. Пианино, как указано в сообщении, оперативники обнаружили на террасе дачного дома подозреваемой. Сейчас музыкальный инструмент вернули владельцу.
"Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркивает УМВД.
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ПроисшествияВладимирская областьМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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