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Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября - РИА Новости, 28.06.2023
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18:40 28.06.2023 (обновлено: 18:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/pereimenovanie-1880967780.html
Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября
Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября - РИА Новости, 28.06.2023
Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября
Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:40
2023-06-28T18:45
в мире
россия
япония
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, который изменяет наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)". Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что закон якобы может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. По его словам, Токио по дипломатическим каналам передал представление, а также призвал Москву не создавать противостояние между народами двух стран. "Попытки повлиять извне категорически неприемлемы, об этом было четко и жестко заявлено японской стороне по дипломатическим каналам", - сказала Захарова.
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в мире, россия, япония, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Япония, Мария Захарова, Вторая мировая война (1939-1945)
Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября

Захарова назвала претензии Японии из-за дня воинской славы 3 сентября неприемлемыми

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, который изменяет наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)". Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что закон якобы может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. По его словам, Токио по дипломатическим каналам передал представление, а также призвал Москву не создавать противостояние между народами двух стран.
"Попытки повлиять извне категорически неприемлемы, об этом было четко и жестко заявлено японской стороне по дипломатическим каналам", - сказала Захарова.
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В миреРоссияЯпонияМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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