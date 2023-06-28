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Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября

Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября - РИА Новости, 28.06.2023

Захарова ответила на претензии Токио из-за дня воинской славы 3 сентября

Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:40

2023-06-28T18:40

2023-06-28T18:45

в мире

россия

япония

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, который изменяет наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)". Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что закон якобы может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. По его словам, Токио по дипломатическим каналам передал представление, а также призвал Москву не создавать противостояние между народами двух стран. "Попытки повлиять извне категорически неприемлемы, об этом было четко и жестко заявлено японской стороне по дипломатическим каналам", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20230622/yaponiya-1879714623.html

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в мире, россия, япония, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945)