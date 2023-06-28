https://ria.ru/20230628/otseplenie-1880981158.html

В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ

В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2023

В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ

Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:35

2023-06-28T19:35

2023-06-28T19:37

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Солдатском пляже, по предварительной оценке, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС", - написал он. Губернатор призвал всех отнестись к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.

https://ria.ru/20230523/snaryad-1873578468.html

севастополь

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михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь