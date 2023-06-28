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В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2023
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:35
2023-06-28T19:35
2023-06-28T19:37
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Солдатском пляже, по предварительной оценке, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС", - написал он. Губернатор призвал всех отнестись к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.
https://ria.ru/20230523/snaryad-1873578468.html
севастополь
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михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь
Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Севастополь
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
Развожаев: в Севастополе оцепили Солдатский пляж из-за возможного артснаряда времен ВОВ