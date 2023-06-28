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В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2023
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19:35 28.06.2023 (обновлено: 19:37 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/otseplenie-1880981158.html
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2023
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:35
2023-06-28T19:37
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Солдатском пляже, по предварительной оценке, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС", - написал он. Губернатор призвал всех отнестись к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.
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михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь
Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Севастополь
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ

Развожаев: в Севастополе оцепили Солдатский пляж из-за возможного артснаряда времен ВОВ

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один из пляжей оцепили в Севастополе, там, предварительно, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"На Солдатском пляже, по предварительной оценке, обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС", - написал он.
Губернатор призвал всех отнестись к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
23 мая, 12:15
 
Михаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Севастополь
 
 
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