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В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем
В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем - РИА Новости, 28.06.2023
В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем
Шестеро подростков отравились алкоголем в Алтайском крае, прокуратура и СК проводят проверки, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:04
2023-06-28T15:04
2023-06-28T15:04
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следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 28 июн - РИА Новости. Шестеро подростков отравились алкоголем в Алтайском крае, прокуратура и СК проводят проверки, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. "28.06.2023 года в ряде информационных ресурсов распространено сообщение об оказанной медицинской помощи 6 несовершеннолетним в результате отравления после приема напитков. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Бийского района проводится проверка по сообщению об отравлении детей. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реализации алкоголя подросткам", - заявила помощник прокурора. О происшествии сообщил телеграм-канал станции скорой помощи Бийска. Отмечалось, что дети 12-14 лет пили коктейли на основе водки. Одного из них в сильном опьянении доставили в больницу. Его состояние оценили как средней тяжести. Остальных ребят доставили в наркологический диспансер на освидетельствование. "Также следственными органами СК России по Алтайскому краю по сообщению об отравлении детей алкоголем зарегистрирована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.), в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям лиц, осуществившим реализацию алкогольной продукции подросткам", - добавила Антошкина.
https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html
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алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем
СК проводит проверку из-за отравления шестерых подростков алкоголем в Алтайском крае