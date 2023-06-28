https://ria.ru/20230628/osadki-1880833383.html
Москвичей предупредили о приближающихся ливнях
Москвичей предупредили о приближающихся ливнях - РИА Новости, 28.06.2023
Москвичей предупредили о приближающихся ливнях
Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:06
2023-06-28T10:06
2023-06-28T10:06
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков", - написал Позднякова. Специалист отметила, что причиной интенсивных ливней станет циклон, который "кружит" над Минском и постепенно смещается в сторону Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Москвичей предупредили о приближающихся ливнях
Московское метеобюро: в четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщила в своем телеграм-канале
главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков", - написал Позднякова.
Специалист отметила, что причиной интенсивных ливней станет циклон, который "кружит" над Минском и постепенно смещается в сторону Москвы.
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