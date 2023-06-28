https://ria.ru/20230628/osadki-1880833383.html

Москвичей предупредили о приближающихся ливнях

Москвичей предупредили о приближающихся ливнях - РИА Новости, 28.06.2023

Москвичей предупредили о приближающихся ливнях

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:06

2023-06-28T10:06

2023-06-28T10:06

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков", - написал Позднякова. Специалист отметила, что причиной интенсивных ливней станет циклон, который "кружит" над Минском и постепенно смещается в сторону Москвы.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва