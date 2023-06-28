https://ria.ru/20230628/obvineniya-1881006333.html

СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих

СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих

Помощники шерифа в американском штате Миссисипи были отправлены в отставку после поданного против них иска с обвинениями в пытке и сексуальном нападении в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:40

2023-06-28T23:40

2023-06-28T23:40

в мире

миссисипи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_78bbd235bd4ca6acac06ffdd8dd7917d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Помощники шерифа в американском штате Миссисипи были отправлены в отставку после поданного против них иска с обвинениями в пытке и сексуальном нападении в отношении двух чернокожих, сообщает телеканал CNN. "Ряд помощников шерифа уволены после того, как двое чернокожих мужчины подали судебные иски с обвинениями в пытке и попытке сексуального насилия в Миссисипи", - говорится в публикации. Как пишет издание со ссылкой материалы иска, инцидент произошел еще 24 января, когда шестеро полицейских без законного основания - ордера или "обоснованного подозрения" - ворвались в дом, где находились мужчины, сковали их наручниками и "пытали" на протяжении двух часов, избивали, использовали электрошокеры, обливали жидкостью, приставляли к их головам огнестрельное оружие, а также совершали попытки сексуального нападения и угрожали убийством. Телеканал сообщает, что когда нападение достигло своего пика, один из обвиняемых засунул пистолет в рот пострадавшему и выстрелил, "нанеся тяжелые увечья языку и разорвав челюсть". При этом иск против помощников шерифа был подан только 12 июня. Пострадавшие требуют выплатить им 400 миллионов долларов компенсации.

https://ria.ru/20230628/napadenie-1880805201.html

https://ria.ru/20230620/gorilla-1879348893.html

миссисипи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миссисипи