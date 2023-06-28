https://ria.ru/20230628/obvineniya-1881006333.html
СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
Помощники шерифа в американском штате Миссисипи были отправлены в отставку после поданного против них иска с обвинениями в пытке и сексуальном нападении в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:40
2023-06-28T23:40
2023-06-28T23:40
в мире
миссисипи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_78bbd235bd4ca6acac06ffdd8dd7917d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Помощники шерифа в американском штате Миссисипи были отправлены в отставку после поданного против них иска с обвинениями в пытке и сексуальном нападении в отношении двух чернокожих, сообщает телеканал CNN. "Ряд помощников шерифа уволены после того, как двое чернокожих мужчины подали судебные иски с обвинениями в пытке и попытке сексуального насилия в Миссисипи", - говорится в публикации. Как пишет издание со ссылкой материалы иска, инцидент произошел еще 24 января, когда шестеро полицейских без законного основания - ордера или "обоснованного подозрения" - ворвались в дом, где находились мужчины, сковали их наручниками и "пытали" на протяжении двух часов, избивали, использовали электрошокеры, обливали жидкостью, приставляли к их головам огнестрельное оружие, а также совершали попытки сексуального нападения и угрожали убийством. Телеканал сообщает, что когда нападение достигло своего пика, один из обвиняемых засунул пистолет в рот пострадавшему и выстрелил, "нанеся тяжелые увечья языку и разорвав челюсть". При этом иск против помощников шерифа был подан только 12 июня. Пострадавшие требуют выплатить им 400 миллионов долларов компенсации.
https://ria.ru/20230628/napadenie-1880805201.html
https://ria.ru/20230620/gorilla-1879348893.html
миссисипи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1938_1920x0_80_0_0_841eebe4af931b009de1b3284afa486c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи
СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
Телеканал CNN: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости.
Помощники шерифа в американском штате Миссисипи были отправлены в отставку после поданного против них иска с обвинениями в пытке и сексуальном нападении в отношении двух чернокожих, сообщает
телеканал CNN.
«
"Ряд помощников шерифа уволены после того, как двое чернокожих мужчины подали судебные иски с обвинениями в пытке и попытке сексуального насилия в Миссисипи", - говорится в публикации.
СМИ: в результате нападения в центре Буркина-Фасо погибли более 30 военных
Как пишет издание со ссылкой материалы иска, инцидент произошел еще 24 января, когда шестеро полицейских без законного основания - ордера или "обоснованного подозрения" - ворвались в дом, где находились мужчины, сковали их наручниками и "пытали" на протяжении двух часов, избивали, использовали электрошокеры, обливали жидкостью, приставляли к их головам огнестрельное оружие, а также совершали попытки сексуального нападения и угрожали убийством.
Телеканал сообщает, что когда нападение достигло своего пика, один из обвиняемых засунул пистолет в рот пострадавшему и выстрелил, "нанеся тяжелые увечья языку и разорвав челюсть".
При этом иск против помощников шерифа был подан только 12 июня. Пострадавшие требуют выплатить им 400 миллионов долларов компенсации.
Калужские власти прокомментировали "нападение" аниматора-гориллы на женщину