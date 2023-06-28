ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 37 снарядов по Белгородской области
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в 5 раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие дни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его данным за 27 июня, общее количество выпущенных снарядов - 37, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 26 июня, в регионе был обстрелян только Шебекинской округ семью снарядами. Для сравнения, в среднем за неделю количество выпущенных Украиной боеприпасов было около 80 штук.
"В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено – зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе были обстреляны села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка 14 артиллерийскими снарядами. В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников 4 снаряда. Как уточнил губернатор, по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда в Волоконовском районе. В Шебекинском городском округе 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка.
Пострадавших среди мирных жителей не было, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.