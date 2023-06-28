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ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/obstrely-1880861275.html
ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в 5 раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:55
2023-06-28T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в 5 раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие дни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его данным за 27 июня, общее количество выпущенных снарядов - 37, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 26 июня, в регионе был обстрелян только Шебекинской округ семью снарядами. Для сравнения, в среднем за неделю количество выпущенных Украиной боеприпасов было около 80 штук. "В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено – зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе были обстреляны села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка 14 артиллерийскими снарядами. В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников 4 снаряда. Как уточнил губернатор, по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда в Волоконовском районе. В Шебекинском городском округе 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка. Пострадавших среди мирных жителей не было, подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230627/kadyrov-1880729448.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 37 снарядов по Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в 5 раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие дни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его данным за 27 июня, общее количество выпущенных снарядов - 37, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 26 июня, в регионе был обстрелян только Шебекинской округ семью снарядами. Для сравнения, в среднем за неделю количество выпущенных Украиной боеприпасов было около 80 штук.
"В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено – зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе были обстреляны села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка 14 артиллерийскими снарядами. В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников 4 снаряда. Как уточнил губернатор, по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда в Волоконовском районе. В Шебекинском городском округе 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка.
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Пострадавших среди мирных жителей не было, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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