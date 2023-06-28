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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880974337.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:06
2023-06-28T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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донецк
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в мире, донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦКККировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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