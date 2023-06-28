https://ria.ru/20230628/obstrel-1880974337.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:06
2023-06-28T19:06
2023-06-28T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.35 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
донецк
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО