https://ria.ru/20230628/obstrel-1880970765.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

Украинские войска за 15 минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:56

2023-06-28T18:56

2023-06-28T18:56

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины