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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880970765.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра
Украинские войска за 15 минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:56
2023-06-28T18:56
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
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Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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