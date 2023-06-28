https://ria.ru/20230628/obstrel-1880818643.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 06.40 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:11

2023-06-28T07:11

2023-06-28T07:11

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 06.40 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230628/melitopol-1880806176.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато