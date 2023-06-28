https://ria.ru/20230628/obstrel-1880804275.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 227 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:10
2023-06-28T00:10
2023-06-28T00:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 227 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 227 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Владимировка.
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 227 единиц различных боеприпасов