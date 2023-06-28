https://ria.ru/20230628/novosibirsk-1880830457.html
Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов
Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов - РИА Новости, 28.06.2023
Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов
Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:49
2023-06-28T09:49
2023-06-28T16:38
новосибирск
россия
украина
хельга пирогова
сергей бойко
сергей бондаренко
политика
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НОВОСИБИРСК, 28 июн — РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей, передает корреспондент РИА Новости. Вопрос о лишении мандатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, был вынесен на сессию по итогам заседания комиссии горсовета по противодействию коррупции, рассмотревшей обращение прокурора города о том, что эти депутаты не предоставили необходимые сведения о своих доходах. "За досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов города Новосибирска Бойко* подано 38 голосов, против <…> — один голос. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против <…> — один голос", — сказал председатель счетной комиссии горсовета Сергей Бондаренко. Сессия единогласно проголосовала за утверждение протокола комиссии. "Таким образом, полномочия депутатов совета депутатов города Новосибирска Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Хельги Вадимовны прекращаются", — сказал глава горсовета Дмитрий Асанцев.В горсовете уточнили, что депутаты лишаются полномочий с 4 июля, так как это время по Трудовому кодексу необходимо для увольнения помощников депутатов. Комиссия горсовета признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно — непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающие лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022-го, после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе "Коалиции Новосибирск 2020".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230619/volodin-1879062416.html
https://ria.ru/20230627/ogranicheniya-1880784955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирск, россия, украина, хельга пирогова, сергей бойко, сергей бондаренко, политика
Новосибирск, Россия, Украина, Хельга Пирогова, Сергей Бойко, Сергей Бондаренко, Политика
Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов
Депутаты горсовета Новосибирска лишили мандатов двоих коллег, находящихся за границей
НОВОСИБИРСК, 28 июн — РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей, передает корреспондент РИА Новости.
Вопрос о лишении мандатов Сергея Бойко
* и Хельги Пироговой
, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, был вынесен на сессию по итогам заседания комиссии горсовета по противодействию коррупции, рассмотревшей обращение прокурора города о том, что эти депутаты не предоставили необходимые сведения о своих доходах.
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"За досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов города Новосибирска Бойко* подано 38 голосов, против <…> — один голос. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против <…> — один голос", — сказал председатель счетной комиссии горсовета Сергей Бондаренко
.
Сессия единогласно проголосовала за утверждение протокола комиссии.
«
"Таким образом, полномочия депутатов совета депутатов города Новосибирска Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Хельги Вадимовны прекращаются", — сказал глава горсовета Дмитрий Асанцев.
В горсовете уточнили, что депутаты лишаются полномочий с 4 июля, так как это время по Трудовому кодексу необходимо для увольнения помощников депутатов.
Комиссия горсовета признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно — непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия.
В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающие лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.
Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России
осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022-го, после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине
. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе "Коалиции Новосибирск 2020".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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