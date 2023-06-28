https://ria.ru/20230628/novosibirsk-1880830457.html

Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов

Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов - РИА Новости, 28.06.2023

Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов

Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:49

2023-06-28T09:49

2023-06-28T16:38

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сергей бойко

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политика

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НОВОСИБИРСК, 28 июн — РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей, передает корреспондент РИА Новости. Вопрос о лишении мандатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, был вынесен на сессию по итогам заседания комиссии горсовета по противодействию коррупции, рассмотревшей обращение прокурора города о том, что эти депутаты не предоставили необходимые сведения о своих доходах. "За досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов города Новосибирска Бойко* подано 38 голосов, против <…> — один голос. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против <…> — один голос", — сказал председатель счетной комиссии горсовета Сергей Бондаренко. Сессия единогласно проголосовала за утверждение протокола комиссии. "Таким образом, полномочия депутатов совета депутатов города Новосибирска Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Хельги Вадимовны прекращаются", — сказал глава горсовета Дмитрий Асанцев.В горсовете уточнили, что депутаты лишаются полномочий с 4 июля, так как это время по Трудовому кодексу необходимо для увольнения помощников депутатов. Комиссия горсовета признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно — непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающие лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022-го, после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе "Коалиции Новосибирск 2020".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230619/volodin-1879062416.html

https://ria.ru/20230627/ogranicheniya-1880784955.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, россия, украина, хельга пирогова, сергей бойко, сергей бондаренко, политика