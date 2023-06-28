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Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 28.06.2023
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14:44 28.06.2023 (обновлено: 14:54 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html
Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе
Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 28.06.2023
Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе
Верховная рада Украины обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе, призвав их принять "стратегическое решение" о приглашении Киева в альянс, написал в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:44
2023-06-28T14:54
в мире
украина
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
джо байден
йенс столтенберг
вильнюс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе, призвав их принять "стратегическое решение" о приглашении Киева в альянс, написал в среду депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Обращение парламента к участникам саммита НАТО в Вильнюсе (Литовская Республика) 11 июля 2023 года. За - 279 (депутатов - ред.)", - сообщил Железняк. По словам Железняка, Рада призвала участников саммита отметить "существенные успехи" Украины в достижении совместимости ее военных стандартов со стандартами НАТО, взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс. Кроме того, украинский парламент призвал признать нецелесообразным прохождение Киевом этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины стать членом альянса. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230627/zaporozhe-1880795632.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, джо байден, йенс столтенберг, вильнюс, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Киев
Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе

Рада призвала участников саммита НАТО принять решение о приглашении Украины в альянс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе, призвав их принять "стратегическое решение" о приглашении Киева в альянс, написал в среду депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
"Обращение парламента к участникам саммита НАТО в Вильнюсе (Литовская Республика) 11 июля 2023 года. За - 279 (депутатов - ред.)", - сообщил Железняк.
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По словам Железняка, Рада призвала участников саммита отметить "существенные успехи" Украины в достижении совместимости ее военных стандартов со стандартами НАТО, взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс.
Кроме того, украинский парламент призвал признать нецелесообразным прохождение Киевом этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины стать членом альянса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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